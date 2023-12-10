«Два противоположных мира» в Харькове — командир патрульных о дрифте в центре

Командир Патрульной полиции Харьковщины Виктор Левченко назвал дрифт на площади Свободы в Харькове «демонстративным пренебрежением общепринятыми нормами нравственности».

«Площадь Свободы и парковка торгового центра полна автомобилей и прохожих харьковчан, отдыхающих после рабочей недели. Женщины, дети. Водители данных автомобилей решили, что это идеальное место для совершения умышленных заносов и грубых нарушений ПДД. Что по требованию о прекращении противоправных действий можно устроить гонки с полицейскими, подвергая опасности не только себя, но и отдыхающих жителей города», — описал картину событий, произошедших накануне в центре Харькова Левченко.

Он подчеркнул, что такой дрифт — не только нарушение, но и признак явного неуважения к обществу.

«Это демонстративное пренебрежение общепринятыми нормами нравственности, потому что не прошло и двадцати часов с момента, как российские ублюдки выпустили по Харькову баллистические ракеты, повредив жилые дома и ранив наших сограждан. Два противоположных мира в одном городе», — констатировал командир патрульных.

Он сообщил, что автомобили отправили на штрафплощадку, а водителям грозит уголовная ответственность и «еще много интересного». Ранее Левченко обещал помочь харьковским гонщикам добраться до военкоматов.