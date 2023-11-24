Харьковских стритрейсеров отправят в военкоматы — предупреждение полиции
Новый начальник Патрульной полиции Харьковщины Виктор Левченко заявил, что навыки любителей дрифтов и скорости, которые будоражат харьковчан, очень пригодятся при доставке БК на позиции и эвакуации раненых. И пообещал подсказать любителям скорости, где в городе военкоматы.
К харьковским стритрейсерам Левченко обратился на своей странице в facebook.
«Все ваши навыки и умения быстрой, агрессивной езды будут очень полезны для доставки БК на позиции, или эвакуации раненых под вражеским огнем. Адреса территориальных центров комплектации подскажем. На улицах Харькова должен быть порядок, а он начинается с уважения друг к другу», — в частности написал Левченко.
Он опубликовал недавно разлетевшееся по соцсетям видео дрифта в Харькове и апеллировал к совести гонщиков.
Им, с точки зрения главного патрульного, показалось, что «война где-то там по телевизору, и можно позволять себе ночью шлифовать асфальт, раздражая харьковчан, которые и так нередко просыпаются под звуки взрывов».
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«На это проявление неуважения Патрульная полиция будет реагировать максимально жестко и законно. На терпимость и понимание не рассчитывайте, в стране война – профилактические беседы закончились», — предупредил Левченко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: военкомат, Левченко, патрульні, патрульные, полиция, стритрейсеры;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 09:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый начальник Патрульной полиции Харьковщины Виктор Левченко заявил, что навыки любителей дрифтов и скорости, которые будоражат харьковчан, очень пригодятся при доставке БК на позиции и эвакуации раненых. И пообещал подсказать любителям скорости, где в городе военкоматы".