Харьковских стритрейсеров отправят в военкоматы — предупреждение полиции

Новый начальник Патрульной полиции Харьковщины Виктор Левченко заявил, что навыки любителей дрифтов и скорости, которые будоражат харьковчан, очень пригодятся при доставке БК на позиции и эвакуации раненых. И пообещал подсказать любителям скорости, где в городе военкоматы.

К харьковским стритрейсерам Левченко обратился на своей странице в facebook.

«Все ваши навыки и умения быстрой, агрессивной езды будут очень полезны для доставки БК на позиции, или эвакуации раненых под вражеским огнем. Адреса территориальных центров комплектации подскажем. На улицах Харькова должен быть порядок, а он начинается с уважения друг к другу», — в частности написал Левченко.

Он опубликовал недавно разлетевшееся по соцсетям видео дрифта в Харькове и апеллировал к совести гонщиков.

Им, с точки зрения главного патрульного, показалось, что «война где-то там по телевизору, и можно позволять себе ночью шлифовать асфальт, раздражая харьковчан, которые и так нередко просыпаются под звуки взрывов».

«На это проявление неуважения Патрульная полиция будет реагировать максимально жестко и законно. На терпимость и понимание не рассчитывайте, в стране война – профилактические беседы закончились», — предупредил Левченко.