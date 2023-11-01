Live
  • Ср 01.11.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.28
  • EUR 38.55

Стрижак больше не глава патрульной полиции Харьковщины. Кто ее сменил

Общество 20:38   01.11.2023
Елена Нагорная
Стрижак больше не глава патрульной полиции Харьковщины. Кто ее сменил Фото: УПП в Харьковской области

Управление патрульной полиции в Харьковской области возглавил майор полиции Виктор Левченко. Алена Стрижак, руководившая управлением с января 2020 года, продолжит службу на новой должности.

Левченко 1 ноября представил коллективу первый замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, сообщают в Facebook Управления патрульной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что служба Левченко началась с первого набора — он прошел путь от полицейского до начальника управления. В частности, был на руководящих должностях патрульной полиции Николаева, возглавлял патрульную полицию Луганской области.


Виктор Левченко, фото — УПП в Харьковской области

«С начала полномасштабного вторжения Виктор вместе с другими патрульными встал на защиту государства, защищая города Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Патрульные полицейские под руководством Виктора Левченко эвакуировали из самых опасных районов Луганской области более 40 тысяч мирного населения. В составе сводного отряда Департамента патрульной полиции Украины выполняет боевые задачи по разведке, выявлению и уничтожению живой силы и техники врага с помощью беспилотных летательных аппаратов», — говорится в публикации.

Указами президента Украины Левченко был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и медалью «Защитнику Отечества».

Как уточнили МГ «Объектив» в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, Стрижак не уволена — она продолжит службу на новой должности, но не в Харькове.

Читайте также: В Харькове российский «Тигр» «охотился» на патрульных

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Иностранные застройщики хотят зайти в Украину и в Харьков – Терехов
Иностранные застройщики хотят зайти в Украину и в Харьков – Терехов
01.11.2023, 18:41
Стрижак больше не глава патрульной полиции Харьковщины. Кто ее сменил
Стрижак больше не глава патрульной полиции Харьковщины. Кто ее сменил
01.11.2023, 20:38
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
01.11.2023, 14:12
Октябрь на Харьковщине был рекордно теплым. Чего ждать в ноябре – прогноз
Октябрь на Харьковщине был рекордно теплым. Чего ждать в ноябре – прогноз
01.11.2023, 13:51
Историк: «Харьков – первая столица Украины – самый известный советский миф»
Историк: «Харьков – первая столица Украины – самый известный советский миф»
01.11.2023, 11:43
«Наши детки войны». Защитники Синьковки на Харьковщине спасли котят (видео)
«Наши детки войны». Защитники Синьковки на Харьковщине спасли котят (видео)
01.11.2023, 22:38

Новости по теме:

19:31
Управление транспортными потоками и фиксация ДТП: как работает харьковский диспетчерский центр (фото)
12:14
В университете Харькова открыли новую аудиторию имени ученого
13:03
Житель Харьковщины пропал на берегу реки (фото, приметы)
13:30
Первый день зимнего чемпионата Украины по легкой атлетике дал хорошие результаты

Вы читали новость: «Стрижак больше не глава патрульной полиции Харьковщины. Кто ее сменил»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 20:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Управление патрульной полиции в Харьковской области возглавил майор полиции Виктор Левченко. Алена Стрижак, руководившая управлением с января 2020 года, продолжит службу на новой должности.".