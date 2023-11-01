Стрижак больше не глава патрульной полиции Харьковщины. Кто ее сменил

Управление патрульной полиции в Харьковской области возглавил майор полиции Виктор Левченко. Алена Стрижак, руководившая управлением с января 2020 года, продолжит службу на новой должности.

Левченко 1 ноября представил коллективу первый замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, сообщают в Facebook Управления патрульной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что служба Левченко началась с первого набора — он прошел путь от полицейского до начальника управления. В частности, был на руководящих должностях патрульной полиции Николаева, возглавлял патрульную полицию Луганской области.



Виктор Левченко, фото — УПП в Харьковской области

«С начала полномасштабного вторжения Виктор вместе с другими патрульными встал на защиту государства, защищая города Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Патрульные полицейские под руководством Виктора Левченко эвакуировали из самых опасных районов Луганской области более 40 тысяч мирного населения. В составе сводного отряда Департамента патрульной полиции Украины выполняет боевые задачи по разведке, выявлению и уничтожению живой силы и техники врага с помощью беспилотных летательных аппаратов», — говорится в публикации.

Указами президента Украины Левченко был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и медалью «Защитнику Отечества».

Как уточнили МГ «Объектив» в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, Стрижак не уволена — она продолжит службу на новой должности, но не в Харькове.