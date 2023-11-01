Стрижак больше не глава патрульной полиции Харьковщины. Кто ее сменил
Управление патрульной полиции в Харьковской области возглавил майор полиции Виктор Левченко. Алена Стрижак, руководившая управлением с января 2020 года, продолжит службу на новой должности.
Левченко 1 ноября представил коллективу первый замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, сообщают в Facebook Управления патрульной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что служба Левченко началась с первого набора — он прошел путь от полицейского до начальника управления. В частности, был на руководящих должностях патрульной полиции Николаева, возглавлял патрульную полицию Луганской области.
Виктор Левченко, фото — УПП в Харьковской области
«С начала полномасштабного вторжения Виктор вместе с другими патрульными встал на защиту государства, защищая города Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Патрульные полицейские под руководством Виктора Левченко эвакуировали из самых опасных районов Луганской области более 40 тысяч мирного населения. В составе сводного отряда Департамента патрульной полиции Украины выполняет боевые задачи по разведке, выявлению и уничтожению живой силы и техники врага с помощью беспилотных летательных аппаратов», — говорится в публикации.
Указами президента Украины Левченко был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и медалью «Защитнику Отечества».
Как уточнили МГ «Объектив» в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, Стрижак не уволена — она продолжит службу на новой должности, но не в Харькове.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Левченко, патрульная полиция, полиция, Стрижак, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 20:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Управление патрульной полиции в Харьковской области возглавил майор полиции Виктор Левченко. Алена Стрижак, руководившая управлением с января 2020 года, продолжит службу на новой должности.".