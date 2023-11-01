Стрижак більше не очолює патрульну поліцію Харківщини. Хто замість неї
Управління патрульної поліції в Харківській області очолив майор поліції Віктор Левченко. Альона Стрижак, яка керувала управлінням із січня 2020 року, продовжить службу на новій посаді.
Левченка 1 листопада представив колективу перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, повідомляють у фейсбуці Управління патрульної поліції в Харківській області.
Зазначається, що служба Левченка розпочалася з першого набору – він пройшов шлях від поліцейського до начальника управління. Зокрема, був на керівних посадах патрульної поліції Миколаєва, очолював патрульну поліцію Луганської області.
Віктор Левченко, фото – УПП у Харківській області
“З початку повномасштабного вторгнення Віктор разом з іншими патрульними став на захист держави, обороняючи міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. Патрульні поліцейські під керівництвом Віктора Левченка евакуювали з найнебезпечніших районів Луганської області понад 40 тисяч мирного населення. У складі зведеного загону Департаменту патрульної поліції України виконує бойові завдання з розвідки, виявленню та знищенню живої сили та техніки ворога за допомогою безпілотних літальних апаратів“, – йдеться у публікації.
Указами президента України Левченка було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та медаллю “Захиснику Вітчизни”.
Як уточнили МГ “Об’єктив” в Управлінні патрульної поліції у Харківській області, Стрижак не звільнена – вона продовжить службу на новій посаді, але не в Харкові.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Левченко, патрульная полиция, поліція, Стрижак, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 20:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Управління патрульної поліції в Харківській області очолив майор поліції Віктор Левченко. Альона Стрижак, яка керувала управлінням із січня 2020 року, продовжить службу на новій посаді.".