Стрижак більше не очолює патрульну поліцію Харківщини. Хто замість неї

Управління патрульної поліції в Харківській області очолив майор поліції Віктор Левченко. Альона Стрижак, яка керувала управлінням із січня 2020 року, продовжить службу на новій посаді.

Левченка 1 листопада представив колективу перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, повідомляють у фейсбуці Управління патрульної поліції в Харківській області.

Зазначається, що служба Левченка розпочалася з першого набору – він пройшов шлях від поліцейського до начальника управління. Зокрема, був на керівних посадах патрульної поліції Миколаєва, очолював патрульну поліцію Луганської області.



Віктор Левченко, фото – УПП у Харківській області

“З початку повномасштабного вторгнення Віктор разом з іншими патрульними став на захист держави, обороняючи міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. Патрульні поліцейські під керівництвом Віктора Левченка евакуювали з найнебезпечніших районів Луганської області понад 40 тисяч мирного населення. У складі зведеного загону Департаменту патрульної поліції України виконує бойові завдання з розвідки, виявленню та знищенню живої сили та техніки ворога за допомогою безпілотних літальних апаратів“, – йдеться у публікації.

Указами президента України Левченка було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та медаллю “Захиснику Вітчизни”.

Як уточнили МГ “Об’єктив” в Управлінні патрульної поліції у Харківській області, Стрижак не звільнена – вона продовжить службу на новій посаді, але не в Харкові.