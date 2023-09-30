У Харкові російський “Тигр” “полював” за патрульними
Начальниця Патрульної поліції Харківської області Альона Стрижак та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник розповіли невідомі подробиці про прорив російських ДРГ, який стався у Харкові в перші дні вторгнення.
“27 числа рано-вранці ми їхали екіпажем на службовому “Аутлендері“ і побачили, що в центрі міста – по вулиці Сумській – стоїть “Тигр“. Ми з екіпажем переглянулися – ми не розуміли, чи буде наша патрульна машина ціллю, чи не буде, але ми швидко змінили свій напрямок руху, побачили, що “Тигр“ починає рухатися за нами“, – поділилася спогадами Альона Стрижак у документальному фільмі Дмитра Комарова “Рік. Харківщина”.
Подробиць, як вдалося уникнути небезпечної погоні, в інтерв’ю Стрижак немає. Однак вона розповіла, про що думала в той момент: “Я про себе тоді не думала взагалі, тому що я розуміла, що “Тигр” один біля моєї будівлі (будівлі Патрульної поліції – Ред.), є “Тигр” один позаду нас – і треба там виводити особовий склад, в інше місце переміщати”.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив подробиці про єдиний і розгромний для ворога прорив у Харків.
“27 лютого о 5:30 з двох куточків Харкова був прорив двох диверсійних груп. Це були “Тигри“, це було два танки, які ми бачили, це були “Камази” тентовані з особовим складом, – розповів Мельник. – Вони розподілилися по місту. Намагалися показати, мабуть, усьому світу, що Харків уже захоплений. Завдання було – утримати позиції до входу основних сил РФ. Бій тривав вісім годин. На вимогу здатися – залишитися живими – вони відмовилися. Вони були готові на все. Підготовка цих людей, саме цих терористів вона була на високому рівні. Нікого не взяли в полон. Вони були всі знищені. Усі – до єдиного”.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2023 в 22:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальниця Патрульної поліції Харківської області Альона Стрижак та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник розповіли невідомі подробиці про прорив російських ДРГ, який стався у Харкові в перші дні вторгнення".