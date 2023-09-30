У Харкові російський “Тигр” “полював” за патрульними

Начальниця Патрульної поліції Харківської області Альона Стрижак та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник розповіли невідомі подробиці про прорив російських ДРГ, який стався у Харкові в перші дні вторгнення.

“27 числа рано-вранці ми їхали екіпажем на службовому “Аутлендері“ і побачили, що в центрі міста – по вулиці Сумській – стоїть “Тигр“. Ми з екіпажем переглянулися – ми не розуміли, чи буде наша патрульна машина ціллю, чи не буде, але ми швидко змінили свій напрямок руху, побачили, що “Тигр“ починає рухатися за нами“, – поділилася спогадами Альона Стрижак у документальному фільмі Дмитра Комарова “Рік. Харківщина”.

Подробиць, як вдалося уникнути небезпечної погоні, в інтерв’ю Стрижак немає. Однак вона розповіла, про що думала в той момент: “Я про себе тоді не думала взагалі, тому що я розуміла, що “Тигр” один біля моєї будівлі (будівлі Патрульної поліції – Ред.), є “Тигр” один позаду нас – і треба там виводити особовий склад, в інше місце переміщати”.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив подробиці про єдиний і розгромний для ворога прорив у Харків.

“27 лютого о 5:30 з двох куточків Харкова був прорив двох диверсійних груп. Це були “Тигри“, це було два танки, які ми бачили, це були “Камази” тентовані з особовим складом, – розповів Мельник. – Вони розподілилися по місту. Намагалися показати, мабуть, усьому світу, що Харків уже захоплений. Завдання було – утримати позиції до входу основних сил РФ. Бій тривав вісім годин. На вимогу здатися – залишитися живими – вони відмовилися. Вони були готові на все. Підготовка цих людей, саме цих терористів вона була на високому рівні. Нікого не взяли в полон. Вони були всі знищені. Усі – до єдиного”.