В Куп’янську слідчі на місця «прильотів» їздять на «затрофеєному» Тигрі (фото)

Російський позашляховик «Тигр», який «затрофеїли» українські захисники у Харкові, «працює» в деокупованому Куп’янську.

«Возить оперативників і слідчих на місця «прильотів». Фіксувати наслідки обстрілів доводиться щодня, але на броні виїжджають лише в окремих випадках. Адже «Тигр» – сам по собі мішень, ворог прагне поцілити в таку техніку», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він зазначив, що саме на такому транспорті найбільше шансів зберегти життя поліцейських. Бо росіяни під час кожного обстрілу використовують ту саму тактику – спочатку пускають ракети, потім чекають на приїзди поліції та рятувальників і починають бити «градами» вже прицільно по людях. Ще одна небезпека, за словами Болвінова, – нерозірвані боєприпаси.

«Тож практика показала – бронеавтомобілі потрібні не тільки військовим, а й поліції для виїздів на обстріли та для евакуації», – сказав Болвінов.