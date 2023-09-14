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В Куп’янську слідчі на місця «прильотів» їздять на «затрофеєному» Тигрі (фото)

Суспільство 14:22   14.09.2023
Вікторія Яковенко
В Куп’янську слідчі на місця «прильотів» їздять на «затрофеєному» Тигрі (фото) Фото: Сергій Болвінов

Російський позашляховик «Тигр», який «затрофеїли» українські захисники у Харкові, «працює» в деокупованому Куп’янську.

«Возить оперативників і слідчих на місця «прильотів». Фіксувати наслідки обстрілів доводиться щодня, але на броні виїжджають лише в окремих випадках. Адже «Тигр» – сам по собі мішень, ворог прагне поцілити в таку техніку», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він зазначив, що саме на такому транспорті найбільше шансів зберегти життя поліцейських. Бо росіяни під час кожного обстрілу використовують ту саму тактику – спочатку пускають ракети, потім чекають на приїзди поліції та рятувальників і починають бити «градами» вже прицільно по людях. Ще одна небезпека, за словами Болвінова, – нерозірвані боєприпаси.

«Тож практика показала – бронеавтомобілі потрібні не тільки військовим, а й поліції для виїздів на обстріли та для евакуації», – сказав Болвінов.

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Фото: Сергій Болвінов

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський позашляховик «Тигр», який «затрофеїли» українські захисники у Харкові, «працює» в деокупованому Куп’янську.".