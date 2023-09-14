В Купянске следователи на места прилетов ездят на «затрофеенном» Тигре (фото)
Российский внедорожник «Тигр», который «затрофеили» украинские защитники в Харькове, работает в деоккупированном Купянске.
«Возит оперативников и следователей на места прилетов. Фиксировать последствия обстрелов приходится каждый день, но на броне выезжают только в редких случаях. Ведь «Тигр» – сам по себе мишень, враг стремится попасть в такую технику», – сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Он отметил, что именно на таком транспорте больше всего шансов сохранить жизнь полицейских. Потому что россияне во время каждого обстрела используют ту же тактику – сначала пускают ракеты, потом ждут приездов полиции и спасателей и начинают бить «градами» уже прицельно по людям. Еще одна опасность, по словам Болвинова, – неразорвавшиеся боеприпасы.
«Поэтому практика показала – бронеавтомобили нужны не только военным, но и полиции для выездов на обстрелы и для эвакуации», – сказал Болвинов.
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский внедорожник «Тигр», который «затрофеили» украинские защитники в Харькове, работает в деоккупированном Купянске.".