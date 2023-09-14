На Купянском направлении РФ «зализывает раны» и пополняет живую силу – военная

Из-за многочисленных потерь на Купянском направлении оккупанты сейчас «зализывают раны».

Об этом в эфире нацмарафона сообщила пресс-секретарь 14-й ОМБ им. Князя Романа Великого Надежда Замрига. По ее словам, сейчас враг пополняет личный состав регулярными войсками, мобилизованными и осужденными.

«Интенсивность не восстановлена. Следует понимать, что то, что пришло пополнение, во-первых, это не полный объем тех компенсаций, тех потерь, которые были. Во-вторых, люди, которые совсем недавно были в местах лишения свободы не очень хорошие воины. Восстановление движения техники, некоторые единицы мы наблюдаем, но видимо не в полном объеме потерь, которые понесли за 2-3 недели крайних от военных нашей бригады», — отметила Замрига.