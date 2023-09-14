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На Куп’янському напрямку РФ «зализує рани» й поповнює живу силу – військова

Суспільство 13:47   14.09.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янському напрямку РФ «зализує рани» й поповнює живу силу – військова

Через численні втрати на Куп’янському напрямку окупанти зараз «зализують рани».

Про це в етері нацмарафону повідомила речниця 14-ої ОМБ ім. Князя Романа Великого Надія Замрига. За її словами, наразі ворог поповнює особовий склад регулярними військами, мобілізованими й засудженими.

«Інтенсивність не відновлена. Варто розуміти, що те, що прийшло поповнення, по-перше це не повний обсяг тих компенсацій, тих втрат, які були. По-друге, люди, які зовсім нещодавно були в місцях позбавлення волі не дуже добрі вояки. Відновлення руху техніки, деякі одиниці ми спостерігаємо, але, мабуть, не в повному об’ємі тих втрат, які зазнали за 2-3 тижні крайніх від військових нашої бригади», – зазначила Замрига.

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Автор: Вікторія Яковенко
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