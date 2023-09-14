На Куп’янському напрямку РФ «зализує рани» й поповнює живу силу – військова
Через численні втрати на Куп’янському напрямку окупанти зараз «зализують рани».
Про це в етері нацмарафону повідомила речниця 14-ої ОМБ ім. Князя Романа Великого Надія Замрига. За її словами, наразі ворог поповнює особовий склад регулярними військами, мобілізованими й засудженими.
«Інтенсивність не відновлена. Варто розуміти, що те, що прийшло поповнення, по-перше це не повний обсяг тих компенсацій, тих втрат, які були. По-друге, люди, які зовсім нещодавно були в місцях позбавлення волі не дуже добрі вояки. Відновлення руху техніки, деякі одиниці ми спостерігаємо, але, мабуть, не в повному об’ємі тих втрат, які зазнали за 2-3 тижні крайніх від військових нашої бригади», – зазначила Замрига.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 13:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через численні втрати на Куп’янському напрямку окупанти зараз «зализують рани».".