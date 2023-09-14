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Війська РФ не досягли успіхів на Куп’янському напрямку – ISW

Події 07:30   14.09.2023
Оксана Горун
Війська РФ не досягли успіхів на Куп’янському напрямку – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що протягом минулої доби ворог намагався наступати в районі Синьківки, Петропавлівки та Берестового на Куп’янському напрямку, проте підтверджених чи хоча б заявлених успіхів не мав.

“Російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але 13 вересня не досягли будь-яких підтверджених або заявлених успіхів. Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська провели безрезультатну атаку на північний захід від Берестового (20 км на північ від Сватового). Російський агрегатор новин заявив, що російські війська 12 вересня провели наступальні операції в районі Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська) та Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська). Російський військовий блогер заявив 13 вересня, що російські війська провели безрезультатні наступальні операції на захід від Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового)”, – поінформували аналітики ISW.

З посиланням на дані британської розвідки Інститут вивчення війни також зазначив, що підрозділи російської 25-ї загальновійськової армії перекинули на передову в Луганській області.

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“The Wall Street Journal також повідомив, що російські війська перегруповуються та формують нові штурмові підрозділи з особового складу новоствореної 25-ї ЗВА на Куп’янському напрямку. WSJ повідомив, що російські військові направили 50 тисяч військовослужбовців, щоб повернути Куп’янськ, але марно. Голова Харківської області України Олег Синєгубов, як повідомляється, заявив, що російські війська з 2022 року не захопили жодного нового села на Куп’янському напрямку, а лише розширили спірну “сіру зону” довкола низки населених пунктів”, – зазначили у зведенні ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 07:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що протягом минулої доби ворог намагався наступати в районі Синьківки, Петропавлівки та Берестового на Куп’янському напрямку, проте підтверджених чи хоча б заявлених успіхів не мав".