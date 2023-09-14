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В окупованому Криму – чергові вибухи (відео)

Події 07:06   14.09.2023
Оксана Горун
В окупованому Криму – чергові вибухи (відео)

У Криму під ранок чули звуки прольоту безпілотників, а згодом – вибухи. Вони пролунали у районі Євпаторії.

Фото та відео з місця подій розповсюджують кримські телеграм-канали. За їхньою інформацією, вибухи – у районі селища Заозерне.

Зазначимо, що в районі Євпаторії є кілька військових баз окупантів. Також неподалік – аеродром Саки, який раніше вже зазнав успішної атаки.

Російські пропагандисти з ТАСС із посиланням на Міноборони заявили про атаку безпілотників. Традиційно вважають, що 11 збили. Що горить і вибухає, поки що замовчують.

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Тим часом український військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко натякнув на ураження засобів ППО армії РФ.

“Євпаторія. Попередньо “закоротило” ППО. Якщо це так, то цікаво, що саме за комплекс”, – написав він.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Криму під ранок чули звуки прольоту безпілотників, а згодом – вибухи. Вони пролунали у районі Євпаторії".