В окупованому Криму – чергові вибухи (відео)
У Криму під ранок чули звуки прольоту безпілотників, а згодом – вибухи. Вони пролунали у районі Євпаторії.
Фото та відео з місця подій розповсюджують кримські телеграм-канали. За їхньою інформацією, вибухи – у районі селища Заозерне.
Зазначимо, що в районі Євпаторії є кілька військових баз окупантів. Також неподалік – аеродром Саки, який раніше вже зазнав успішної атаки.
Російські пропагандисти з ТАСС із посиланням на Міноборони заявили про атаку безпілотників. Традиційно вважають, що 11 збили. Що горить і вибухає, поки що замовчують.
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Тим часом український військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко натякнув на ураження засобів ППО армії РФ.
“Євпаторія. Попередньо “закоротило” ППО. Якщо це так, то цікаво, що саме за комплекс”, – написав він.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 07:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Криму під ранок чули звуки прольоту безпілотників, а згодом – вибухи. Вони пролунали у районі Євпаторії".