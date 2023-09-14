В окупованому Криму – чергові вибухи (відео)

У Криму під ранок чули звуки прольоту безпілотників, а згодом – вибухи. Вони пролунали у районі Євпаторії.

Фото та відео з місця подій розповсюджують кримські телеграм-канали. За їхньою інформацією, вибухи – у районі селища Заозерне.

Зазначимо, що в районі Євпаторії є кілька військових баз окупантів. Також неподалік – аеродром Саки, який раніше вже зазнав успішної атаки.

Російські пропагандисти з ТАСС із посиланням на Міноборони заявили про атаку безпілотників. Традиційно вважають, що 11 збили. Що горить і вибухає, поки що замовчують.

Тим часом український військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко натякнув на ураження засобів ППО армії РФ.

“Євпаторія. Попередньо “закоротило” ППО. Якщо це так, то цікаво, що саме за комплекс”, – написав він.