В оккупированном Крыму — очередные взрывы (видео)

В Крыму под утро слышали звуки пролета беспилотников, а затем — взрывы. Они прозвучали в районе Евпатории.

Фото и видео с места событий распространяют крымские telegram-каналы. По их информации, взрывы — в районе поселка Заозерное.

Отметим, что в районе Евпатории находятся несколько военных баз оккупантов. Также неподалеку — аэродром Саки, который прежде уже подвергался успешной атаке.

Российские пропагандисты из ТАСС со ссылкой на Минобороны заявили об атаке беспилотников. Традиционно считают, что 11 сбили. Что горит и взрывается, пока умалчивают.

Тем временем украинский военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко намекнул на поражение средств ПВО армии РФ.

«Евпатория. Предварительно, «закоротило» ПВО. Если это так, то интересно, что именно за комплекс», — написал он.