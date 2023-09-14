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В оккупированном Крыму — очередные взрывы (видео)

Происшествия 07:06   14.09.2023
Оксана Горун
В оккупированном Крыму — очередные взрывы (видео)

В Крыму под утро слышали звуки пролета беспилотников, а затем — взрывы. Они прозвучали в районе Евпатории.

Фото и видео с места событий распространяют крымские telegram-каналы. По их информации, взрывы — в районе поселка Заозерное.

Отметим, что в районе Евпатории находятся несколько военных баз оккупантов. Также неподалеку — аэродром Саки, который прежде уже подвергался успешной атаке.

Российские пропагандисты из ТАСС со ссылкой на Минобороны заявили об атаке беспилотников. Традиционно считают, что 11 сбили. Что горит и взрывается, пока умалчивают.

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Тем временем украинский военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко намекнул на поражение средств ПВО армии РФ.

«Евпатория. Предварительно, «закоротило» ПВО. Если это так, то интересно, что именно за комплекс», — написал он.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 07:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Крыму под утро слышали звуки пролета беспилотников, а затем — взрывы. Они прозвучали в районе Евпатории".