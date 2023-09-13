С большой вероятностью восстановлению не подлежат — ГУР о суднах в Севастополе
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе в ночь на 13 сентября были повреждены вражеские десантный корабль и подводная лодка.
«Это значительные поражения. Можно сейчас говорить о том, что с большой вероятностью восстановлению не подлежат. Да, сегодня хорошие новости. Уничтожение и повреждение большого десантного корабля вражеского «Ростов-на-Дону», а также подводной лодки, что очень важно, носителя ракет «Калибр», — сказал Юсов.
«Сегодня многие крымчане откровенно и искренне радовались, когда слышали звуки «бавовни», потому что понимали, что продолжается демилитаризация Крыма от российских захватчиков», — добавил он.
Как сообщалось, во временно оккупированном Севастополе в ночь на 13 сентября было неспокойно. Прогремели взрывы на судоремонтном заводе, где российские войска восстанавливали свою технику.
Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ, удары были нанесены украинскими войсками — атаковали вражеские средства ВМС и портовую инфраструктуру.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил своих подчиненных за «отличную боевую работу».
Украинское издание «Defense Express» писало о выводе из строя на длительный срок или даже полном уничтожении подводной лодки «Ростов-на-Дону» и большого десантного корабля «Минск».
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 19:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе в ночь на 13 сентября были повреждены вражеские десантный корабль и подводная лодка.".