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Командующий Воздушных сил ВСУ прокомментировал взрывы в Севастополе

Происшествия 10:44   13.09.2023
Оксана Горун
Командующий Воздушных сил ВСУ прокомментировал взрывы в Севастополе

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук поблагодарил подчиненных за прекрасную работу.

Комментарий Олещука, размещенный в его telegram, также можно трактовать как «прозрачный намек» на применение по судоремонтному заводу в Севастополе крылатых ракет «Storm Shadow».

«Пока оккупантов «штормит» и они до сих пор приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины за отличную боевую работу! Продолжение следует…» — написал Олещук.

Ранее источники в ГУР подтвердили изданию «LIGA.net», что в результате ночной атаки на Севастополь поврежден большой российский десантный корабль «Ростов-на-Дону» и подлодка «Минск» ВМС РФ.  Говоря о серьезности повреждений и том, подлежат ли плавсредства ремонту, источник отметил: «Этого сейчас даже россияне не знают».

Читайте также: Мощные взрывы в Севастополе: сообщают о повреждении завода и двух кораблей

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 10:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий ВС ВСУ Николай Олещук поблагодарил подчиненных за прекрасную работу".