Командующий Воздушных сил ВСУ прокомментировал взрывы в Севастополе

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук поблагодарил подчиненных за прекрасную работу.

Комментарий Олещука, размещенный в его telegram, также можно трактовать как «прозрачный намек» на применение по судоремонтному заводу в Севастополе крылатых ракет «Storm Shadow».

«Пока оккупантов «штормит» и они до сих пор приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины за отличную боевую работу! Продолжение следует…» — написал Олещук.

Ранее источники в ГУР подтвердили изданию «LIGA.net», что в результате ночной атаки на Севастополь поврежден большой российский десантный корабль «Ростов-на-Дону» и подлодка «Минск» ВМС РФ. Говоря о серьезности повреждений и том, подлежат ли плавсредства ремонту, источник отметил: «Этого сейчас даже россияне не знают».