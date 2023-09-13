Командующий Воздушных сил ВСУ прокомментировал взрывы в Севастополе
Командующий ВС ВСУ Николай Олещук поблагодарил подчиненных за прекрасную работу.
Комментарий Олещука, размещенный в его telegram, также можно трактовать как «прозрачный намек» на применение по судоремонтному заводу в Севастополе крылатых ракет «Storm Shadow».
«Пока оккупантов «штормит» и они до сих пор приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины за отличную боевую работу! Продолжение следует…» — написал Олещук.
Ранее источники в ГУР подтвердили изданию «LIGA.net», что в результате ночной атаки на Севастополь поврежден большой российский десантный корабль «Ростов-на-Дону» и подлодка «Минск» ВМС РФ. Говоря о серьезности повреждений и том, подлежат ли плавсредства ремонту, источник отметил: «Этого сейчас даже россияне не знают».
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 10:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий ВС ВСУ Николай Олещук поблагодарил подчиненных за прекрасную работу".