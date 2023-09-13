Командувач Повітряних сил ЗСУ прокоментував вибухи у Севастополі
Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук подякував підлеглим за чудову роботу.
Коментар Олещука, розміщений у його телеграмі, також можна трактувати як “прозорий натяк” на застосування по судноремонтному заводу в Севастополі крилатих ракет “Storm Shadow”.
“Поки окупантів “штормить” і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу! Далі буде…” – написав Олещук.
Раніше джерела в ГУР підтвердили виданню “LIGA.net”, що внаслідок нічної атаки на Севастополь пошкоджено великий російський десантний корабель “Ростов-на-Дону” та підводний човен “Мінськ” ВМС РФ. Говорячи про серйозність пошкоджень і те, чи підлягають плавзасоби ремонту, джерело відзначило: “Цього зараз навіть росіяни не знають”.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 10:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук подякував підлеглим за чудову роботу".