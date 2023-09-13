Потужні вибухи у Севастополі: повідомляють про пошкодження заводу й 2 кораблів
У Севастополі вночі вибухи пролунали на “Севморзаводі” (судноремонтному заводі, який обслуговував флот окупантів).
Відео та фото вибухів у захопленому ворогом українському Севастополі з’явилися в соцмережах.
Згодом масштаб пожежі в Севастополі змусив місцевих гауляйтерів і навіть Міноборони РФ підтвердити факт атаки. У військовому відомстві країни-агресора заявили про атаку “десятьма крилатими ракетами”, а крім того, – ще й трьома безекіпажними катерами. Це повідомлення процитували офіційні російські пропагандисти із ТАСС. Традиційно військові злочинці з РФ заявили, що ППО збила ракети (щоправда лише сім із нібито десяти), а корабель “Василь Биків” знищив морські безпілотники. Попри такі “успіхи”, ворог зазнав очевидних втрат, які змушений був визнати.
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“Через влучення крилатих ракет ЗСУ два кораблі, які перебувають на ремонті в Севастополі, отримали пошкодження”, – зізналися в Міноборони РФ.
Перед цим так званий “губернатор” Розвожаєв повідомив про пожежу на південному майданчику Севморзаводу Севастополя та 24 постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 07:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Севастополі вночі вибухи пролунали на “Севморзаводі” (судноремонтному заводі, який обслуговував флот окупантів)".