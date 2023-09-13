Live
  • Ср 13.09.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

Потужні вибухи у Севастополі: повідомляють про пошкодження заводу й 2 кораблів

Події 07:37   13.09.2023
Оксана Горун
Потужні вибухи у Севастополі: повідомляють про пошкодження заводу й 2 кораблів

У Севастополі вночі вибухи пролунали на “Севморзаводі” (судноремонтному заводі, який обслуговував флот окупантів).

Відео та фото вибухів у захопленому ворогом українському Севастополі з’явилися в соцмережах.

Згодом масштаб пожежі в Севастополі змусив місцевих гауляйтерів і навіть Міноборони РФ підтвердити факт атаки. У військовому відомстві країни-агресора заявили про атаку “десятьма крилатими ракетами”, а крім того, – ще й трьома безекіпажними катерами. Це повідомлення процитували офіційні російські пропагандисти із ТАСС. Традиційно військові злочинці з РФ заявили, що ППО збила ракети (щоправда лише сім із нібито десяти), а корабель “Василь Биків” знищив морські безпілотники. Попри такі “успіхи”, ворог зазнав очевидних втрат, які змушений був визнати.

Читайте також:  Нічна атака “шахедів” та авіаудар на Харківщині — інформація Генштабу ЗСУ

“Через влучення крилатих ракет ЗСУ два кораблі, які перебувають на ремонті в Севастополі, отримали пошкодження”, – зізналися в Міноборони РФ.

Пожежа у Севастополі після "прильоту"

Перед цим так званий “губернатор” Розвожаєв повідомив про пожежу на південному майданчику Севморзаводу Севастополя та 24 постраждалих.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW заявив про розбіжності у керівництві РФ щодо мобілізації
ISW заявив про розбіжності у керівництві РФ щодо мобілізації
13.09.2023, 07:59
Їхали на виклик, а над Харковом летіли літаки: як тренуються медики швидкої
Їхали на виклик, а над Харковом летіли літаки: як тренуються медики швидкої
28.10.2022, 11:57
ДСНС повідомила про дві пожежі через обстріли та загиблого в Харкові (фото)
ДСНС повідомила про дві пожежі через обстріли та загиблого в Харкові (фото)
12.09.2023, 07:46
На обкладинку журналу Time поряд з Зеленським потрапила лікарка з Харкова
На обкладинку журналу Time поряд з Зеленським потрапила лікарка з Харкова
07.12.2022, 16:32
КВПВ наводить лад у приватному секторі Салтівського району Харкова
КВПВ наводить лад у приватному секторі Салтівського району Харкова
12.09.2023, 21:25
Завтра тимчасовий автобус замість трамвая возитиме пасажирів у Харкові
Завтра тимчасовий автобус замість трамвая возитиме пасажирів у Харкові
12.09.2023, 20:33

Новини за темою:

14:17
На Харківщині працюють сапери: де буде чутно вибухи сьогодні
07:47
Вночі Бєлгородську область атакували невідомі безпілотники (відео)
09:43
26 «шахедів» збили вночі над Україною, уламки впали в кількох районах Києва
09:49
У районі Балаклії на Харківщині можуть гриміти вибухи
10:06
Близько 25 ударів завдали окупанти по Синьківці на Харківщині – ЗСУ

  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Потужні вибухи у Севастополі: повідомляють про пошкодження заводу й 2 кораблів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 07:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Севастополі вночі вибухи пролунали на “Севморзаводі” (судноремонтному заводі, який обслуговував флот окупантів)".