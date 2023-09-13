Нічна атака “шахедів” та авіаудар на Харківщині – інформація Генштабу ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу – дані про масовану атаку “шахедів” по Одеській області. У Харківській зафіксовано авіаудари в районі лінії фронту.

“З початком поточної доби російські окупанти завдали масованого авіаційного удару із застосуванням ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одеської та Сумської областей. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – повідомили в ГШ.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що Ізмаїльський район області атакувало кілька груп ударних дронів.

“На жаль, є влучення. Зафіксовано пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Відомо про шість постраждалих цивільних осіб”, – написав він.

На Харківщині ніч пройшла без тривог. Останній відбій пролунав о 23:20.

Протягом доби під авіаударами була Кислівка в Куп’янському районі.

“Під артилерійським вогнем опинилися понад 45 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей”, – зазначили в Генштабі.

На півночі Харківщини – на кордоні з Бєлгородською областю ворог продовжує нарощувати густину мінування.

На фронті минулої доби сталося 34 бойові зіткнення. Ворог завдав по Україні за добу сім ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів із РСЗВ.

“За минулу добу авіація Сил оборони завдала дев’яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ та артилерії та безпілотних систем уражено 10 артилерійських засобів, два зенітно-ракетні комплекси, один район зосередження особового складу, одну станцію радіоелектронної боротьби, один пункт управління та п’ять складів боєприпасів противника”, – поінформували у ГШ.