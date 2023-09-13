Ночная атака «шахедов» и авиаудар на Харьковщине — информация Генштаба ВСУ
В утренней сводке Генштаба — данные о массированной атаке «шахедов» по Одесской области. В Харьковской зафиксированы авиаудары в районе линии фронта.
«С началом текущих суток российские оккупанты нанесли массированный авиационный удар с применением ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесской и Сумской областей. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в ГШ.
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что Измаильский район области атаковало несколько групп ударных дронов.
«К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Известно о шести пострадавших гражданских лицах», — написал он.
На Харьковщине ночь прошла без тревог. Последний отбой прозвучал в 23:20.
В течение суток под авиаударами была Кисловка в Купянском районе.
«Под артиллерийским огнем оказались более 45 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — отметили в Генштабе.
На севере Харьковщины — на границе с Белгородской областью враг продолжает наращивать плотность минирования.
На фронте за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения. Враг нанес по Украине за сутки семь ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов с РСЗО.
«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 10 артиллерийских средств, два зенитно-ракетных комплекса, один район сосредоточения личного состава, одна станция радиоэлектронной борьбы, один пункт управления и пять складов боеприпасов противника», — проинформировали в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 07:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба — данные о массированной атаке «шахедов» по Одесской области. В Харьковской зафиксированы авиаудары в районе линии фронта".