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Ночная атака «шахедов» и авиаудар на Харьковщине — информация Генштаба ВСУ

Происшествия 07:19   13.09.2023
Оксана Горун
Ночная атака «шахедов» и авиаудар на Харьковщине — информация Генштаба ВСУ Фото: генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаба — данные о массированной атаке «шахедов» по Одесской области. В Харьковской зафиксированы авиаудары в районе линии фронта.

«С началом текущих суток российские оккупанты нанесли массированный авиационный удар с применением ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесской и Сумской областей. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в ГШ.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что Измаильский район области атаковало несколько групп ударных дронов.

«К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Известно о шести пострадавших гражданских лицах», — написал он.

На Харьковщине ночь прошла без тревог. Последний отбой прозвучал в 23:20.

В течение суток под авиаударами была Кисловка в Купянском районе.

«Под артиллерийским огнем оказались более 45 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — отметили в Генштабе.

На севере Харьковщины — на границе с Белгородской областью враг продолжает наращивать плотность минирования.

На фронте за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения. Враг нанес по Украине за сутки семь ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов с РСЗО.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 10 артиллерийских средств, два зенитно-ракетных комплекса, один район сосредоточения личного состава, одна станция радиоэлектронной борьбы, один пункт управления и пять складов боеприпасов противника», — проинформировали в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 07:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба — данные о массированной атаке «шахедов» по Одесской области. В Харьковской зафиксированы авиаудары в районе линии фронта".