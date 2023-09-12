Літак рф скинув бомбу біля Кислівки на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Росіяни обстріляли з мінометів і артилерії близько 10 населених пунктів Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли населені пункти Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Кислівки Харківської області.
Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Дворічна, Берестове, Синьківка, Кислівка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 19:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли з мінометів і артилерії близько 10 населених пунктів Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.".