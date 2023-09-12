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Самолет рф сбросил бомбу у Кисловки на Купянском направлении — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:02   12.09.2023
Оксана Якушко
Самолет рф сбросил бомбу у Кисловки на Купянском направлении — Генштаб ВСУ Фото: zn.ua

Россияне обстреляли из минометов и артиллерии около 10 населённых пунктов Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли населенные пункты Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар возле Кисловки Харьковской области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Двуречная, Берестовое, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

Читайте также: Авиаудары на Купянском направлении и обстрелы Харьковщины — данные Генштаба

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 19:02;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли из минометов и артиллерии около 10 населённых пунктов Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.".