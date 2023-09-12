Самолет рф сбросил бомбу у Кисловки на Купянском направлении — Генштаб ВСУ

Россияне обстреляли из минометов и артиллерии около 10 населённых пунктов Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне из артиллерии и минометов обстреляли населенные пункты Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар возле Кисловки Харьковской области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Двуречная, Берестовое, Синьковка, Кисловка Харьковской области.