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Авиаудары на Купянском направлении и обстрелы Харьковщины — данные Генштаба

Происшествия 07:06   12.09.2023
Оксана Горун
Авиаудары на Купянском направлении и обстрелы Харьковщины — данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаба — информация о террористической деятельности армии РФ. О наступательных действиях на Харьковщине не сообщают.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил более 15 артиллерийских и минометных обстрелов по гражданской инфраструктуре и населению прифронтовых областей. В районе ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Ивановки Харьковской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Минувшая ночь на Харьковщине прошла с одной непродолжительной воздушной тревогой — с 00:20 до 00:41.

В течение суток враг нанес по территории Украины 10 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из РСЗО. Также враг использовал 12 «шахедов», их все сбила ПВО.

На фронте произошло 30 боевых столкновений.

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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков. Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 12 артиллерийских средств, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один пункт управления и один склад боеприпасов противника», — перечислили в сводке.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 07:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба — информация о террористической деятельности армии РФ. О наступательных действиях на Харьковщине не сообщают".