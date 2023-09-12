Авиаудары на Купянском направлении и обстрелы Харьковщины — данные Генштаба

В утренней сводке Генштаба — информация о террористической деятельности армии РФ. О наступательных действиях на Харьковщине не сообщают.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил более 15 артиллерийских и минометных обстрелов по гражданской инфраструктуре и населению прифронтовых областей. В районе ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Ивановки Харьковской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Минувшая ночь на Харьковщине прошла с одной непродолжительной воздушной тревогой — с 00:20 до 00:41.

В течение суток враг нанес по территории Украины 10 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из РСЗО. Также враг использовал 12 «шахедов», их все сбила ПВО.

На фронте произошло 30 боевых столкновений.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков. Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 12 артиллерийских средств, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один пункт управления и один склад боеприпасов противника», — перечислили в сводке.