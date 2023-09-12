Авиаудары на Купянском направлении и обстрелы Харьковщины — данные Генштаба
В утренней сводке Генштаба — информация о террористической деятельности армии РФ. О наступательных действиях на Харьковщине не сообщают.
«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил более 15 артиллерийских и минометных обстрелов по гражданской инфраструктуре и населению прифронтовых областей. В районе ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Ивановки Харьковской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов», — сообщили в Генштабе ВСУ.
Минувшая ночь на Харьковщине прошла с одной непродолжительной воздушной тревогой — с 00:20 до 00:41.
В течение суток враг нанес по территории Украины 10 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из РСЗО. Также враг использовал 12 «шахедов», их все сбила ПВО.
На фронте произошло 30 боевых столкновений.
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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков. Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 12 артиллерийских средств, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один пункт управления и один склад боеприпасов противника», — перечислили в сводке.
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 07:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба — информация о террористической деятельности армии РФ. О наступательных действиях на Харьковщине не сообщают".