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Танк РФ, терроризировавший Казачью Лопань, вероятно уничтожили — староста

Общество 21:25   11.09.2023
Елена Нагорная
Танк РФ, терроризировавший Казачью Лопань, вероятно уничтожили — староста

Уже около двух недель, как освобожденный год назад приграничный поселок Казачья Лопань Харьковской области не подвергается танковым обстрелам, которые до этого происходили регулярно, сообщила МГ «Объектив» староста населенного пункта Людмила Вакуленко.

«Мне кажется, что его уничтожили. Он замолчал… Мы его не слышим уже почти полмесяца. Август чрезвычайно был активным с их стороны. Мы уже его узнавали. После первого выстрела мы знали, что это танк. Он очень коварный», — рассказала староста.

По ее словам, танк настолько терроризировал поселок, что деньги на FPV-дроны для его уничтожения — почти 139 тысяч гривен — собрали менее чем за двое суток.

«Я думаю, что, возможно, это помогло», — предположила Вакуленко.

При этом, по ее словам, россияне продолжают бить по поселку из вертолетов, минометов и пушек.

Напомним, в последний раз начальник Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщал о танковом обстреле Казачьей Лопани 27 августа — враг нанес около двадцати ударов. Тогда обошлось без жертв. 8 августа в результате танкового обстрела пострадали двое мужчин, а 20 июля — погиб местный житель 1962 года рождения.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 21:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже около двух недель, как освобожденный год назад приграничный поселок Казачья Лопань Харьковской области не подвергается танковым обстрелам, которые до этого происходили регулярно, сообщила МГ «Объектив» староста населенного пункта Людмила Вакуленко.".