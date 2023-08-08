Россияне сегодня ударили по Харьковщине из танков: двое раненых
Фото: карта GoogleMaps
Россияне атаковали приграничный населенный пункт — Казачью Лопань. Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«Российские оккупанты в очередной раз нанесли террористические удары из танков по жилым кварталам Казачьей Лопани. В результате обстрелов тяжело ранен 60-летний мужчина, еще один мужчина 52-х лет получил ранение средней тяжести. По предварительной информации, повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек», — написал Задоренко в telegram.
Напомним, 7 августа армия РФ скинула сразу четыре управляемых авиабомбы на село Кругляковка в Купянском районе. Погибли два человека.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 10:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне атаковали приграничный населенный пункт — Казачью Лопань. Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко".