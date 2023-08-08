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Россияне сегодня ударили по Харьковщине из танков: двое раненых

Происшествия 10:23   08.08.2023
Оксана Горун
Россияне сегодня ударили по Харьковщине из танков: двое раненых Фото: карта GoogleMaps

Россияне атаковали приграничный населенный пункт — Казачью Лопань. Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Российские оккупанты в очередной раз нанесли террористические удары из танков по жилым кварталам Казачьей Лопани. В результате обстрелов тяжело ранен 60-летний мужчина, еще один мужчина 52-х лет получил ранение средней тяжести. По предварительной информации, повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек», — написал Задоренко в telegram.

Напомним, 7 августа армия РФ скинула сразу четыре управляемых авиабомбы на село Кругляковка в Купянском районе. Погибли два человека.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 10:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне атаковали приграничный населенный пункт — Казачью Лопань. Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко".