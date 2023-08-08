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Росіяни сьогодні вдарили по Харківщині з танків: двоє поранених

Події 10:23   08.08.2023
Оксана Горун
Росіяни сьогодні вдарили по Харківщині з танків: двоє поранених Фото: мапа GoogleMaps

Росіяни атакували прикордонний населений пункт – Козачу Лопань. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Російські окупанти в черговий раз завдали терористичних ударів з танків по житловим кварталам Козачої Лопані. Внаслідок обстрілів тяжко поранено 60-річного чоловіка, ще один чоловік 52-х років отримав поранення середньої тяжкості. За попередньою інформацією, пошкоджено декілька приватних будинків та господарчих споруд“, – написав Задоренко в телеграмі.

Нагадаємо, 7 серпня армія РФ скинула одразу чотири керовані авіабомби на село Кругляківка в Куп’янському районі. Загинули двоє людей.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 10:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували прикордонний населений пункт – Козачу Лопань. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко".