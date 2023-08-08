Росіяни сьогодні вдарили по Харківщині з танків: двоє поранених
Фото: мапа GoogleMaps
Росіяни атакували прикордонний населений пункт – Козачу Лопань. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
“Російські окупанти в черговий раз завдали терористичних ударів з танків по житловим кварталам Козачої Лопані. Внаслідок обстрілів тяжко поранено 60-річного чоловіка, ще один чоловік 52-х років отримав поранення середньої тяжкості. За попередньою інформацією, пошкоджено декілька приватних будинків та господарчих споруд“, – написав Задоренко в телеграмі.
Нагадаємо, 7 серпня армія РФ скинула одразу чотири керовані авіабомби на село Кругляківка в Куп’янському районі. Загинули двоє людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 10:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували прикордонний населений пункт – Козачу Лопань. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко".