Росіяни сьогодні вдарили по Харківщині з танків: двоє поранених

Росіяни атакували прикордонний населений пункт – Козачу Лопань. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“Російські окупанти в черговий раз завдали терористичних ударів з танків по житловим кварталам Козачої Лопані. Внаслідок обстрілів тяжко поранено 60-річного чоловіка, ще один чоловік 52-х років отримав поранення середньої тяжкості. За попередньою інформацією, пошкоджено декілька приватних будинків та господарчих споруд“, – написав Задоренко в телеграмі.

Нагадаємо, 7 серпня армія РФ скинула одразу чотири керовані авіабомби на село Кругляківка в Куп’янському районі. Загинули двоє людей.