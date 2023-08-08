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Удар чотирма КАБами по Харківщині: Синєгубов повідомив, що з постраждалими

Події 08:52   08.08.2023
Оксана Горун
Удар чотирма КАБами по Харківщині: Синєгубов повідомив, що з постраждалими

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про удар керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району.

Вчора ввечері близько 19:45 окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району. Пошкоджено шість будинків. Загинули двоє людей – 45-річна жінка та чоловік 65 років. Четверо людей – чоловіки 46-ти, 59-ти та 61-го року та 60-річна жінка зазнали поранення та були госпіталізовані. Ще одна цивільна 57-річна жінка отримала допомогу на місці, госпіталізації не потребувала. Також постраждали та були госпіталізовані два співробітники ДСНС – 22-х та 46-ти років, та два співробітники Нацполіції 21-го та 24-х років. Усі госпіталізовані поранені перебувають в стані середньої тяжкості, загрози їхнім життям немає“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив, що минулої доби поранення отримав житель ще одного села в Куп’янському районі – Петропавлівки – 63-річний чоловік.

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У с. Кучерівка Куп’янського району обстрілами пошкоджено будівлі цивільних підприємств, сталася лісова пожежа. Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. У с. Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено будівлі ферми“, – повідомив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 08:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про удар керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району".