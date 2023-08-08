Удар четырьмя КАБами по Харьковщине: Синегубов сообщил, что с пострадавшими
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности об ударе управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района.
«Вчера вечером около 19:45 оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района. Повреждены шесть домов. Погибли два человека – 45-летняя женщина и мужчина 65 лет. Четыре человека – мужчины 46-ти, 59-ти и 61-го года и 60-летняя женщина получили ранения и были госпитализированы. Еще одна гражданская 57-летняя женщина получила помощь на месте, в госпитализации не нуждалась. Также пострадали и были госпитализированы два сотрудника ГСЧС – 22-х и 46-ти лет, и два сотрудника Нацполиции 21-го и 24-х лет. Все госпитализированные раненые находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет», — написал Синегубов в telegram.
Он также сообщил, что за прошедшие сутки ранение получил житель еще одного села в Купянском районе — Петропавловки — 63-летний мужчина.
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«В с. Кучеровка Купянского района обстрелами повреждены здания гражданских предприятий, произошел лесной пожар. В результате обстрела г. Купянск повреждены жилые дома, произошли пожары. В с. Чернещина Изюмского района обстрелами повреждено здание фермы», — сообщил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 08:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности об ударе управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района".