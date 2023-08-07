Двое погибших. РФ ударила управляемыми авиабомбами по селу на Харьковщине
Россияне нанесли авиаудары четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Россияне обстреляли четырьмя управляемыми авиабомбами село Кругляковка в Купянском районе. Попали по частным домам. По предварительным данным, двое гражданских погибли. Пять человек были ранены», — рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 21:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".