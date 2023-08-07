Двоє загиблих. Росіяни ударили керованими авіабомбами по селу на Харківщині

Росіяни завдали авіаударів чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Росіяни обстріляли чотирма керованими авіабомбами село Кругляківка, що в Куп’янському районі. Влучили по приватних будинках. За попередніми даними, двоє цивільних загинули. Пʼятеро людей були поранені», – розповів Синєгубов.