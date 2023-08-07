На Куп’янському напрямку 508 разів росіяни обстріляли позиції ЗСУ – Череватий
На Куп’янському напрямку росіяни 14 разів задіяли бойову авіацію, повідомив в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Черевий.
“Росіяни живуть з прив’язкою до різних дат. Майже рік тому вони потерпіли поразку в Куп’янську. Зараз вони мріють про якісь мінімальні досягнення на цьому напрямку. За цю добу вони намагалися в районі Петропавлівки, Синьківки та Першотравневого на Куп’янському напрямку штурмувати 12 раз наші позиції. Безуспішно. Вони використовували всі типи і калібри артилерії, 508 раз обстріляли наші позиції, задіяли бойову авіацію та гелікоптери 14 разів “, – розповів Череватий.
34 окупантів знищили, ще 82 поранили. Також підбили найновіший російський танк Т-90, знищили два міномети і бліндаж з бійцями.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 20:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни 14 разів задіяли бойову авіацію, повідомив в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Черевий.".