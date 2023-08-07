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На Куп’янщині кількість пожеж через обстріли збільшилася вдвічі – ДСНС

Суспільство 14:04   07.08.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янщині кількість пожеж через обстріли збільшилася вдвічі – ДСНС Фото: Павло Велицький

За тиждень на Харківщині сталося 25 пожеж внаслідок російських обстрілів, більшість з них – у Куп’янському районі.

Про це під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

«Щодня надходить невтішна статистика, зокрема з Куп’янського напрямку. Ми маємо кожного дня приблизно 5 пожеж, які трапляються внаслідок ворожих обстрілів саме на Куп’янщині. Порівнюючи з минулим тижнем, вони збільшилися більше, ніж вдвічі», – зазначив Василенко.

Читайте також: Наступ на Куп’янському напрямку: ISW не знайшов підтверджень успіхів РФ

Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За тиждень на Харківщині сталося 25 пожеж внаслідок російських обстрілів, більшість з них – у Куп’янському районі.".