На Куп’янщині кількість пожеж через обстріли збільшилася вдвічі – ДСНС
Фото: Павло Велицький
За тиждень на Харківщині сталося 25 пожеж внаслідок російських обстрілів, більшість з них – у Куп’янському районі.
Про це під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко.
«Щодня надходить невтішна статистика, зокрема з Куп’янського напрямку. Ми маємо кожного дня приблизно 5 пожеж, які трапляються внаслідок ворожих обстрілів саме на Куп’янщині. Порівнюючи з минулим тижнем, вони збільшилися більше, ніж вдвічі», – зазначив Василенко.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 14:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За тиждень на Харківщині сталося 25 пожеж внаслідок російських обстрілів, більшість з них – у Куп’янському районі.".