На Куп’янщині кількість пожеж через обстріли збільшилася вдвічі – ДСНС

За тиждень на Харківщині сталося 25 пожеж внаслідок російських обстрілів, більшість з них – у Куп’янському районі.

Про це під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

«Щодня надходить невтішна статистика, зокрема з Куп’янського напрямку. Ми маємо кожного дня приблизно 5 пожеж, які трапляються внаслідок ворожих обстрілів саме на Куп’янщині. Порівнюючи з минулим тижнем, вони збільшилися більше, ніж вдвічі», – зазначив Василенко.