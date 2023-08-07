На Купянщине количество пожаров из-за обстрелов увеличилось вдвое – ГСЧС
Фото: Павел Велицкий
За неделю в Харьковской области произошло 25 пожаров в результате российских обстрелов, большинство из них – в Купянском районе.
Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
«Каждый день поступает неутешительная статистика, в частности с Купянского направления. У нас есть каждый день примерно 5 пожаров, которые случаются в результате вражеских обстрелов именно на Купянщине. По сравнению с прошлой неделей они увеличились больше, чем вдвое», — отметил Василенко.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 14:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю в Харьковской области произошло 25 пожаров в результате российских обстрелов, большинство из них – в Купянском районе.".