На Купянщине количество пожаров из-за обстрелов увеличилось вдвое – ГСЧС

За неделю в Харьковской области произошло 25 пожаров в результате российских обстрелов, большинство из них – в Купянском районе.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

«Каждый день поступает неутешительная статистика, в частности с Купянского направления. У нас есть каждый день примерно 5 пожаров, которые случаются в результате вражеских обстрелов именно на Купянщине. По сравнению с прошлой неделей они увеличились больше, чем вдвое», — отметил Василенко.