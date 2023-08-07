Наступление на Купянском направлении: ISW не нашел подтверждений успехов РФ
Российское Минобороны и так называемые «военкоры» продолжают приписывать своей армии некие успехи на Купянском направлении. Однако доказательств нет.
6 августа оккупанты продолжали попытки наступать на рубеже Купянск — Сватово — Кременная.
«Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали украинские силы в районе Петропавловки (7 км к востоку от Купянска), Ольшаны, Синьковки и Белогоровки (12 км к югу от Кременной)», — сообщили аналитики ISW.
Россияне за минувшие сутки приписали себе продвижение сквозь линию обороны ВСУ в районе Ольшаны и даже захват Новоселовского.
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«Связанный с Кремлем блоггер заявил, что российские силы «решительно» захватили Новоселовское после нескольких месяцев боев и 5 августа вытеснили украинские силы с их последних позиций в западной части населенного пункта. Военный блогер утверждал, что за высоты южнее Новоселовского продолжаются ожесточенные бои. ISW пока не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений», — отметили в Институте изучения войны.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 08:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российское Минобороны и так называемые «военкоры» продолжают приписывать своей армии некие успехи на Купянском направлении. Однако доказательств нет".