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Наступление на Купянском направлении: ISW не нашел подтверждений успехов РФ

Мир 08:03   07.08.2023
Оксана Горун
Наступление на Купянском направлении: ISW не нашел подтверждений успехов РФ Иллюстрация: карта DeepState

Российское Минобороны и так называемые «военкоры» продолжают приписывать своей армии некие успехи на Купянском направлении. Однако доказательств нет.

6 августа оккупанты продолжали попытки наступать на рубеже Купянск — Сватово — Кременная.

«Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали украинские силы в районе Петропавловки (7 км к востоку от Купянска), Ольшаны, Синьковки и Белогоровки (12 км к югу от Кременной)», — сообщили аналитики ISW.

Россияне за минувшие сутки приписали себе продвижение сквозь линию обороны ВСУ в районе Ольшаны и даже захват Новоселовского.

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«Связанный с Кремлем блоггер заявил, что российские силы «решительно» захватили Новоселовское после нескольких месяцев боев и 5 августа вытеснили украинские силы с их последних позиций в западной части населенного пункта. Военный блогер утверждал, что за высоты южнее Новоселовского продолжаются ожесточенные бои. ISW пока не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений», — отметили в Институте изучения войны.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 08:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российское Минобороны и так называемые «военкоры» продолжают приписывать своей армии некие успехи на Купянском направлении. Однако доказательств нет".