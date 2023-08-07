Live
  • Пн 07.08.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🔴

Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине

Происшествия 07:17   07.08.2023
Оксана Горун
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине

В утренней сводке 7 августа Генштаб проинформировал о ситуации на фронте и террористических обстрелах россиянами гражданских объектов.

«На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности Гурьев Казачок, Стрелечья, Гатище, Потихоново, Отрадное и Бологовка Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктов, среди них Фиголовка, Двуречная, Кондрашовка, Кучеровка, Купянск и Кисловка», — перечислили в Генштабе.

В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершила 75 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 50 боевых столкновений.

Читайте также: Россияне хотели наступать возле Петропавловки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в сводке ГШ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине
07.08.2023, 07:17
На Харьков двигаются российские ударные БпЛА, немедленно в укрытие – Синегубов
На Харьков двигаются российские ударные БпЛА, немедленно в укрытие – Синегубов
06.08.2023, 22:32
Пожар в Харькове и погибшая в Купянском районе — ГСЧС о последствиях обстрелов
Пожар в Харькове и погибшая в Купянском районе — ГСЧС о последствиях обстрелов
07.08.2023, 07:34
Ракетами С-300 ударили россияне по Харьковщине из района Белгорода – Мельник
Ракетами С-300 ударили россияне по Харьковщине из района Белгорода – Мельник
06.08.2023, 09:28
Россияне ударили по Холодногорскому району Харькова – Синегубов
Россияне ударили по Холодногорскому району Харькова – Синегубов
06.08.2023, 09:39
Россияне хотели наступать возле Петропавловки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Россияне хотели наступать возле Петропавловки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
06.08.2023, 19:10

Новости по теме:

07:34
Пожар в Харькове и погибшая в Купянском районе — ГСЧС о последствиях обстрелов
07:17
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине
20:02
Военные обозреватели намекают на успехи ВСУ на юге Украины
18:55
Армия РФ атаковала на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ
08:27
Обстрелы Харьковщины: возникли пожары, обошлось без жертв

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 07:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 7 августа Генштаб проинформировал о ситуации на фронте и террористических обстрелах россиянами гражданских объектов".