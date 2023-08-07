Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине

В утренней сводке 7 августа Генштаб проинформировал о ситуации на фронте и террористических обстрелах россиянами гражданских объектов.

«На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности Гурьев Казачок, Стрелечья, Гатище, Потихоново, Отрадное и Бологовка Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктов, среди них Фиголовка, Двуречная, Кондрашовка, Кучеровка, Купянск и Кисловка», — перечислили в Генштабе.

В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершила 75 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 50 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в сводке ГШ.