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Россияне хотели наступать возле Петропавловки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:10   06.08.2023
Оксана Якушко
Россияне хотели наступать возле Петропавловки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Два авиаудара нанесли россияне в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Одноробовка, Казачья Лопань, Огурцово, Варваровка, Хатне Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины успешно отразили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области.

Враг нанес авиаудары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области.

Из артиллерии и минометов россияне обстреляли более 10 населенных пунктов, в том числе Каменка, Новомлынск, Западное, Петропавловка и Купянск-Узловой Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 августа 2023 в 19:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два авиаудара нанесли россияне в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".