Россияне хотели наступать возле Петропавловки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Два авиаудара нанесли россияне в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Одноробовка, Казачья Лопань, Огурцово, Варваровка, Хатне Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины успешно отразили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области.

Враг нанес авиаудары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области.

Из артиллерии и минометов россияне обстреляли более 10 населенных пунктов, в том числе Каменка, Новомлынск, Западное, Петропавловка и Купянск-Узловой Харьковской области.