Россияне хотели наступать возле Петропавловки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Два авиаудара нанесли россияне в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Одноробовка, Казачья Лопань, Огурцово, Варваровка, Хатне Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины успешно отразили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области.
Враг нанес авиаудары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области.
Из артиллерии и минометов россияне обстреляли более 10 населенных пунктов, в том числе Каменка, Новомлынск, Западное, Петропавловка и Купянск-Узловой Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2023 в 19:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два авиаудара нанесли россияне в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".