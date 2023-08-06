Росіяни хотіли наступати біля Петропавлівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Два авіаудари завдали росіяни в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку ворог обстріляв населені пункти Одноробівка, Козача Лопань, Огірцеве, Варварівка, Хатнє на Харківщині.
На Куп’янському напрямку наші воїни успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області.
Ворог завдав авіаударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області.
З артилерії та мінометів росіяни обстріляли понад 10 населених пунктів, серед них Кам’янка, Новомлинськ, Западне, Петропавлівка, та Куп’янськ-Вузловий Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2023 в 19:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два авіаудари завдали росіяни в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".