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РФ вдарила авіабомбою ФАБ-250 по Харківщині – загинула 65-річна жінка

Події 17:21   06.08.2023
Оксана Якушко
РФ вдарила авіабомбою ФАБ-250 по Харківщині – загинула 65-річна жінка

Харківська обласна прокуратура зафіксувала наслідки чергових ворожих атак рф по Куп’янщині.

6 серпня близько 10:00 ворог обстріляв Куп’янськ: поранено 31-річного місцевого жителя.

Приблизно об 11:20 російські військові здійснили артобстріл населеного пункту Путникове Куп‘янського району. Отримали поранення 65-річний чоловік та 61-річна жінка.

Вже об 11:30 ворог завдав удар по селу Подоли Куп‘янського району. Попередньо, керованою авіабомбою ФАБ-250. Загинула 65-річна жінка. Її 66-річного чоловіка з пораненнями госпіталізовано до лікарні.

У вказаних населених пунктах пошкоджено житлові будинки.

Прокурори та слідчі поліції провели першочергові слідчі дії та задокументували наслідки збройної агресії рф.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Читайте також: 55-річного чоловіка поранено у Куп’янську на Харківщині внаслідок обстрілу

Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура зафіксувала наслідки чергових ворожих атак рф по Куп’янщині.".