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55-річного чоловіка поранено у Куп’янську на Харківщині внаслідок обстрілу

Події 12:28   06.08.2023
Оксана Якушко
55-річного чоловіка поранено у Куп’янську на Харківщині внаслідок обстрілу

5 серпня близько 16:00 окупанти в черговий раз гатили по Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Отримав осколкове поранення 55-річний мирний мешканець.

5 серпня близько 20:20 російські військові завдали удару двома керованими авіабомбами по нежитловому приміщенню у селі Кругляківка Куп’янського району, відбулась масштабна пожежа. За попередніми даними, загинули 2 осіб, ще 4 — отримали поранення.

Внаслідок обстрілів з боку зс рф села Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені приватні домоволодіння. Попередньо, обстріляли село з РСЗВ «Град».

У селі Тимофіївка Богодухівського району ворог обстріляв будівлі перепелиної ферми. Внаслідок ворожого артобстрілу села Гур‘їв Козачок Богодухівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда.

Під ворожими обстрілами було і також село Чернещина Ізюмського району: пошкоджень зазнали приватні будинки.

 

Прокурори та слідчі поліції зафіксували наслідки збройної агресії рф.

Читайте також: Три пожежі сталися на Харківщині через обстріли росіян

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2023 в 12:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 серпня близько 16:00 окупанти в черговий раз гатили по Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.".