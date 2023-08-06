55-річного чоловіка поранено у Куп’янську на Харківщині внаслідок обстрілу

5 серпня близько 16:00 окупанти в черговий раз гатили по Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Отримав осколкове поранення 55-річний мирний мешканець.

5 серпня близько 20:20 російські військові завдали удару двома керованими авіабомбами по нежитловому приміщенню у селі Кругляківка Куп’янського району, відбулась масштабна пожежа. За попередніми даними, загинули 2 осіб, ще 4 — отримали поранення.

Внаслідок обстрілів з боку зс рф села Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені приватні домоволодіння. Попередньо, обстріляли село з РСЗВ «Град».

У селі Тимофіївка Богодухівського району ворог обстріляв будівлі перепелиної ферми. Внаслідок ворожого артобстрілу села Гур‘їв Козачок Богодухівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда.

Під ворожими обстрілами було і також село Чернещина Ізюмського району: пошкоджень зазнали приватні будинки.

Прокурори та слідчі поліції зафіксували наслідки збройної агресії рф.