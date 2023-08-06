Три пожежі сталися на Харківщині через обстріли росіян

Протягом доби з 05 по 06 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 30 разів виїжджали на виклики, з них 14 – на ліквідацію пожеж, з них 3 викликані обстрілами росіян.

Росіяни спричинили 3 пожежі своїми обстрілами у Куп’янському районі.

Близько 18:20 прифронтове село Петропавлівка Куп’янського району вкотре обстріляли окупанти з артилерії. Виникли 2 пожежі майже одночасно. Одна з них трапилась о 18:32 на території приватного маєтку. Там горіли літня кухня і гараж на загальній площі 100 кв.м.

Друга – за півгодини також на приватному подвір’ї, але на іншій вулиці. Там горіла літня кухня площею 60 кв.м. Останній осередок горіння вдалось ліквідувати о 19:19. Бійці ДСНС працювали в умовах постійних обстрілів. Загалом задіяли 12 чоловік особового складу ДСНС і 3 одиниці рятувальної техніки. Жертв та постраждалих немає.

О 16:23 рятувальники виїхали для огляду приватного сектору Куп’янська, який піддався ударам ворожої артилерії. Виявлені пошкодження на території приватного домоволодіння та фермерського господарства, 1 особа отримала поранення.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили і знешкодили 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.

О 17:30 поблизу села Явірське Ізюмського району фермерський трактор під час польових робіт підірвався на невстановленому вибухонебезпечному предметі. Внаслідок вибуху постраждала лише техніка.