Три пожежі сталися на Харківщині через обстріли росіян
Протягом доби з 05 по 06 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 30 разів виїжджали на виклики, з них 14 – на ліквідацію пожеж, з них 3 викликані обстрілами росіян.
Росіяни спричинили 3 пожежі своїми обстрілами у Куп’янському районі.
Близько 18:20 прифронтове село Петропавлівка Куп’янського району вкотре обстріляли окупанти з артилерії. Виникли 2 пожежі майже одночасно. Одна з них трапилась о 18:32 на території приватного маєтку. Там горіли літня кухня і гараж на загальній площі 100 кв.м.
Друга – за півгодини також на приватному подвір’ї, але на іншій вулиці. Там горіла літня кухня площею 60 кв.м. Останній осередок горіння вдалось ліквідувати о 19:19. Бійці ДСНС працювали в умовах постійних обстрілів. Загалом задіяли 12 чоловік особового складу ДСНС і 3 одиниці рятувальної техніки. Жертв та постраждалих немає.
О 16:23 рятувальники виїхали для огляду приватного сектору Куп’янська, який піддався ударам ворожої артилерії. Виявлені пошкодження на території приватного домоволодіння та фермерського господарства, 1 особа отримала поранення.
Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили і знешкодили 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.
О 17:30 поблизу села Явірське Ізюмського району фермерський трактор під час польових робіт підірвався на невстановленому вибухонебезпечному предметі. Внаслідок вибуху постраждала лише техніка.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2023 в 08:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби з 05 по 06 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 30 разів виїжджали на виклики, з них 14 – на ліквідацію пожеж, з них 3 викликані обстрілами росіян.".