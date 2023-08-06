Три пожара произошли в Харьковской области из-за обстрелов россиян

В течение суток с 05 по 06 августа 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 30 раз выезжали на вызовы, из них 14 – на ликвидацию пожаров, из них 3 вызваны обстрелами россиян.

Россияне вызвали 3 пожара своими обстрелами в Купянском районе.

Около 18:20 прифронтовое село Петропавловка Купянского района в очередной раз обстреляли оккупанты из артиллерии. Возникли 2 пожара почти одновременно. Один из них произошел в 18:32 на территории частного поместья. Там горели летняя кухня и гараж на общей площади 100 кв.

Вторая – через полчаса также на частном дворе, но на другой улице. Там горела летняя кухня площадью 60 кв. Последнюю ячейку горения удалось ликвидировать в 19:19. Бойцы ГСЧС работали в условиях постоянных обстрелов. Огонь тушили 12 человек личного состава ГСЧС и 3 единицы спасательной техники. Жертв и пострадавших нет.

В 16:23 спасатели выехали для осмотра частного сектора Купянска, подвергшегося ударам вражеской артиллерии. Выявлены повреждения на территории частного домовладения и фермерского хозяйства, 1 человек получил ранения.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 66 единиц взрывоопасных предметов.

В 17.30 вблизи села Явирское Изюмского района фермерский трактор во время полевых работ подорвался на неустановленном взрывоопасном предмете. В результате взрыва пострадала только техника.