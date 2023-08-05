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РФ ударила авиабомбой по Харьковщине, есть раненые и погибшие — Зеленский

Происшествия 22:46   05.08.2023
Оксана Горун
РФ ударила авиабомбой по Харьковщине, есть раненые и погибшие — Зеленский Фото: telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за удара КАБ по центру переливания крови в Купянском районе на Харьковщине есть раненые и погибшие.

«Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская громада в Харьковской области. Есть погибшие и раненые. Мои соболезнования! Наши спасатели ликвидируют пожар», — написал Владимир Зеленский в telegram.

Он подчеркнул, что победить террористов из РФ — дело всех, кто ценит жизнь.

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Информации о количестве пострадавших и погибших из-за удара авиабомбой по Купянскому району на данный момент нет.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 22:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за удара КАБ по центру переливания крови в Купянском районе на Харьковщине есть раненые и погибшие".