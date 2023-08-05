РФ ударила авиабомбой по Харьковщине, есть раненые и погибшие — Зеленский
Фото: telegram Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за удара КАБ по центру переливания крови в Купянском районе на Харьковщине есть раненые и погибшие.
«Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская громада в Харьковской области. Есть погибшие и раненые. Мои соболезнования! Наши спасатели ликвидируют пожар», — написал Владимир Зеленский в telegram.
Он подчеркнул, что победить террористов из РФ — дело всех, кто ценит жизнь.
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Информации о количестве пострадавших и погибших из-за удара авиабомбой по Купянскому району на данный момент нет.
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 22:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за удара КАБ по центру переливания крови в Купянском районе на Харьковщине есть раненые и погибшие".