РФ ударила авиабомбой по Харьковщине, есть раненые и погибшие — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за удара КАБ по центру переливания крови в Купянском районе на Харьковщине есть раненые и погибшие.

«Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская громада в Харьковской области. Есть погибшие и раненые. Мои соболезнования! Наши спасатели ликвидируют пожар», — написал Владимир Зеленский в telegram.

Он подчеркнул, что победить террористов из РФ — дело всех, кто ценит жизнь.

Информации о количестве пострадавших и погибших из-за удара авиабомбой по Купянскому району на данный момент нет.