Армия РФ атаковала на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ

5 августа оккупанты из РФ предприняли попытки пойти в атаку в районе Ольшаны и Синьковки в Харьковской области, сообщил Генштаб.

«На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районах Ольшаны и Синьковки Харьковской области», — сообщили в вечерней сводке Генштаба.

Также за сутки зафиксировано пять авиаударов: в районах Одноробовки, Стрелечьей и Гатища на севере Харьковской области и Кисловки и Крахмального — на Купянском направлении.

Также продолжились артиллерийские обстрелы. На Слобожанском направлении под вражеским огнем были более 30 населенных пунктов, в частности Верхняя Писаревка, Гатище и Варваровка на Харьковщине. На Купянском направлении россияне ударили по более чем 10 населенным пунктам. В том числе — Фиголовке, Двуречной, Западному, Купянску, Петропавловке и Подолам.

В течение суток армия РФ нанесла один ракетный и 48 авиаударов. Итоги вечерней ракетной атаки Воздушные силы ВСУ сообщат позже. Восемь раз Украину обстреляли из РСЗО.

На фронте зафиксировали 30 боевых столкновений.

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«Авиация Сил обороны в сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, пять складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в Генштабе.