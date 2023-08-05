Как харьковчанам подать заявку на компенсацию за полностью уничтоженное жилье

В ХОВА сообщили все, что харьковчанам и жителям области необходимо знать о новом механизме электронных сертификатов, который внедрили с 1 августа.

С 1 августа в Украине в рамках программы «єВідновлення» начала работать система электронных сертификатов. С их помощью владельцам компенсируют стоимость жилья, не подлежащего восстановлению. В Харьковской области это порядка 10-15% квартир и 30% частных домов, которые вошли в статистику разрушений.

«Если у нас многоквартирных домов повреждено 4000, я думаю, процентов 10-15% из них не подлежат восстановлению. Соответственно все квартиры, которые есть в этих домах, их владельцы будут получателями таких сертификатов. Что касается индивидуальных жилых домов – там ситуация несколько иная. Там, я думаю, где-то 30% не подлежит восстановлению», — оценил масштаб ситуации директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Антон Коротовских.

Не подлежащим восстановлению считают жилье, степень разрушения которого — от 70 до 100%. Для получения компенсации важно, чтобы право собственности на жилье быть внесено в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. С этим часто возникают проблемы, если документы на квартиры и дома — старого образца. В таком случае их еще нет в реестре. И прежде, чем подавать документы на право компенсацию, придется внести имущество в этот реестр. Если право собственности зарегистрировано в реестре, заявитель дальше может подать документы удаленно.

«Заявитель через «Дію» оформляет заявку на получение электронного сертификата. После этого он открывает электронный счет в одном из банков… Заявка попадает в органы местного самоуправления по месту нахождения объекта недвижимости. Имеются в виду объекты недвижимости только жилого назначения. Происходит рассмотрение заявки человека сформированной комиссией. В Харьковской области уже создано 20 комиссий, которые будут рассматривать заявки по уничтоженному имуществу. Рассмотрение заявки проходит 30 дней. При необходимости комиссия может потребовать от человека дополнительные документы. Когда комиссия принимает решение, она должна утвердить решением исполнительного комитета и внести в электронный реестр», — описал порядок действий Коротовских.

Кроме подачи документов через «Дію», предусмотрено, что заявку могут формировать в ЦПАУ. В перспективе к процессу планируют приобщить нотариусов и специалистов соцзащиты.

Компенсацию за уничтоженное жилье рассчитывают по методичке, утвержденной постановлением Кабинета министров.

«По всей стране принята стоимость квадратного метра 36 422 грн – это стоимость квадратного метра квартиры. И 22 197 грн – это стоимость квадратного метра индивидуального жилого дома. Плюс по всем регионам применяются соответствующие коэффициенты – понижающие в зависимости от возраста дома и его местонахождения. Поэтому в каждой громаде эта цифра будет индивидуальна», — пояснил чиновник.

Если комиссия приняла положительное решение — предоставить заявителю электронный сертификат, человек должен отменить свое прежнее право собственности в Госреестре прав на недвижимое имущество. После этого ему поступит электронный сертификат.

«Он имеет право выбирать недвижимость по всей территории Украины. После того как человек ее нашел, он обращается к исполнителю этой программы. Исполнителем этой программы закреплена «Укрпочта». Обращается через приложение «Дія» к «Укрпочте» о финансировании покупки указанного жилого помещения. Это все проходит у нотариуса — и деньги перечисляются на счет продавца недвижимости. Сертификат действителен в течение пяти лет», — сообщил Коротовских.

Выделенную государством компенсацию владелец уничтоженного жилья может использовать как для покупки квартиры, так и дома (вне зависимости от того, чем владел ранее). Также, по желанию, деньги можно потратить на восстановление или новое строительство на том же месте, где ранее было уничтоженное жилье. Также предусмотрена возможность доплатить разницу между полученной госкомпенсацией и стоимостью выбранной квартиры, если суммы электронного сертификата не хватает.