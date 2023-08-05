Як харків’янам подати заявку на компенсацію за повністю знищене житло (відео)

У ХОВА повідомили все, що харків’янам та мешканцям області необхідно знати про новий механізм електронних сертифікатів, який запровадили з 1 серпня.

З 1 серпня в Україні в рамках програми “єВідновлення” почала працювати система електронних сертифікатів. З їх допомогою власникам компенсують вартість житла, яке не підлягає відновленню. У Харківській області це близько 10-15% квартир та 30% приватних будинків, які увійшли до статистики руйнувань.

“Якщо у нас багатоквартирних будинків пошкоджено 4000, я думаю, відсотків 10-15% з них не підлягають відновленню. Відповідно всі квартири, які є в цих будинках, їхні власники будуть одержувачами таких сертифікатів. Щодо індивідуальних житлових будинків – там ситуація дещо інша. Там, я думаю, десь 30% не підлягає відновленню”, – оцінив масштаб ситуації директор департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антон Коротовських.

Таким, що не підлягає відновленню, вважають житло, ступінь руйнування якого – від 70 до 100%. Для отримання компенсації важливо, щоб право власності на житло було внесено до Державного реєстру прав на нерухоме майно. З цим часто виникають проблеми, якщо документи на квартири та будинки – старого зразка. У такому разі їх ще немає в реєстрі. І перш ніж подавати документи на компенсацію, доведеться внести майно до цього реєстру. Якщо право власності зареєстроване в реєстрі, заявник може далі подати документи віддалено.

“Заявник через “Дію” оформлює заявку на отримання електронного сертифіката. Після цього він відкриває електронний рахунок в одному з банків… Заявка потрапляє до органів місцевого самоврядування за місцем знаходження об’єкта нерухомості. Маються на увазі об’єкти нерухомості лише житлового призначення. Відбувається розгляд заявки людини комісією, яка сформована. Наразі в Харківській області вже створено 20 комісій, які будуть розглядати заявки щодо знищеного майна. Розгляд заявки відбувається 30 днів. За необхідністю комісія може запросити від людини додаткові документи. Коли комісія приймає рішення, вона повинна його затвердити рішенням виконавчого комітету та внести до електронного реєстру”, – описав порядок дій Коротовських.

Окрім подачі документів через “Дію”, передбачено, що заявку можуть формувати в ЦНАПах. У перспективі до процесу планують долучити нотаріусів і спеціалістів соцзахисту.

Компенсацію за знищене житло розраховують за методичкою, затвердженою постановою Кабінету міністрів.

“По всій країні прийнято вартість квадратного метра 36 422 грн – це вартість квадратного метра квартири. І 22 197 грн – це вартість квадратного метра індивідуального житлового будинку. Плюс по всім регіонам застосовуються відповідні коефіцієнти – понижуючі в залежності від віку будинку та його місцезнаходження. Тому в кожній громаді ця цифра буде індивідуальна“, – пояснив чиновник.

Якщо комісія прийняла позитивне рішення – надати заявнику електронний сертифікат, людина має скасувати своє колишнє право власності у Держреєстрі прав на нерухоме майно. Після цього їй надійде електронний сертифікат.

“Вона має право обирати нерухомість по всій території України. Після того, як людина її знайшла, вона звертається до виконавця цієї програми. Виконавцем цієї програми закріплена “Укрпошта”. Звертається через за стосунок “Дія” до “Укрпошти” про фінансування купівлі зазначеного житлового приміщення. Це все проходить у нотаріуса, й гроші перераховуються на рахунок продавця нерухомості. Сертифікат дійсний протягом п’яти років“, – повідомив Коротовських.

Виділену державою компенсацію власник знищеного житла може використовувати як для придбання квартири, так і будинку (незалежно від того, чим раніше володів). Також, за бажанням, гроші можна витратити на відновлення чи нове будівництво на тому самому місці, де раніше було знищене житло. Також передбачена можливість доплатити різницю між одержаною держкомпенсацією та вартістю обраної квартири, якщо суми електронного сертифіката не вистачає.