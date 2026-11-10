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Обстеження під ударами FPV: як Золочівська громада компенсує знищене майно

Суспільство 17:39   10.11.2026
Оксана Якушко
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Обстеження під ударами FPV: як Золочівська громада компенсує знищене майно Фото: Олег Синєгубов

Як працюють у багатостраждальній Золочівській громаді комісії, що обстежують знищене та пошкоджене майно, МГ «Об’єктив» розповів начальник Богодухівської районної державної адміністрації Євген Шаповал.

Безпекова ситуація у Золочівській громаді, і, зокрема, у селищі надзвичайно складна, зазначив Шаповал, який на минулому тижні відвідав регіон.

«Те, що я там побачив з погляду інтенсивності прильотів, ударів і стану інфраструктури, справді справляє дуже негативне враження. Дуже багато всього розбитого. Дорога від Дергачів до Золочева надскладна. Ми рухалися з середньою швидкістю, напевно, 170 км/годину, тому що ворожі FPV-дрони до цієї траси мають «особливе» ставлення», – поділився враженнями начальник Богодухівської РДА.

У громаді діють комісії, створені задля надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна та щодо надання компенсації за знищене майно. За словами Шаповала, діють два формати обстеження: комісійний і дистанційний.

«Раніше комісійний формат обстеження майна працював усюди, але зараз таке обстеження зруйнованих або пошкоджених будинків доступне лише в якійсь частині власне селища Золочів і частині громади, яка трохи далі від кордону», – зазначив Шаповал.

Дистанційне обстеження теж відбувається, але не так швидко, якби хотілося.

«Залучають військових для надання фото-відеоматеріалів. Робота йде, але є певні законодавчі обмеження: у постанові кабміну записано, що цю всю інформацію щодо стану зруйнованих, пошкоджених будівель можуть надавати підрозділи Збройних сил України. І там не зазначено про Державну прикордонну службу. У тому ж Золочеві дуже великий відсоток прикордонників, з якими можна ці всі питання вирішувати офіційно. Але постановою не передбачено, що Державна прикордонна служба може надавати офіційно фото, відеоматеріали щодо зруйнованого майна на території, де вони відповідальні. Але начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко намагається розв’язати це питання. Відповідні запити, які б спростили роботу комісії, направили», – розповів «Об’єктиву» Євген Шаповал.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 17:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як працюють у багатостраждальній Золочівській громаді комісії, що обстежують знищене і пошкоджене майно, МГ «Об’єктив» розповів начальник Богодухівської РДА Євген Шаповал.".