Армія РФ атакувала на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ

5 серпня окупанти з РФ здійснили спроби піти в атаку в районі Ольшани та Синьківки в Харківській області, повідомив Генштаб.

“На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області”, – повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

Також за добу зафіксовано п’ять авіаударів: у районах Одноробівки, Стрілечої та Гатища на півночі Харківської області та Кислівки й Крохмального – на Куп’янському напрямку.

Також продовжилися артилерійські обстріли. На Слобожанському напрямку під ворожим вогнем було понад 30 населених пунктів, зокрема Верхня Писарівка, Гатище та Варварівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку росіяни вдарили більш ніж по 10 населених пунктах. У тому числі – Фиголівці, Дворічній, Западному, Куп’янську, Петропавлівці та Подолах.

Протягом доби армія РФ завдала одного ракетного та 48 авіаударів. Підсумки вечірньої ракетної атаки Повітряні сили ЗСУ повідомлять пізніше. Вісім разів Україну обстріляли з РСЗВ.

На фронті зафіксували 30 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, п’ять складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника”, – перерахували в Генштабі.