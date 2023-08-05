Live
  • Сб 05.08.2023
    • Харків
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.99
    • 🟢

Армія РФ атакувала на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ

Події 18:55   05.08.2023
Оксана Горун
Армія РФ атакувала на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ

5 серпня окупанти з РФ здійснили спроби піти в атаку в районі Ольшани та Синьківки в Харківській області, повідомив Генштаб.

“На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області”, – повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

Також за добу зафіксовано п’ять авіаударів: у районах Одноробівки, Стрілечої та Гатища на півночі Харківської області та Кислівки й Крохмального – на Куп’янському напрямку.

Також продовжилися артилерійські обстріли. На Слобожанському напрямку під ворожим вогнем було понад 30 населених пунктів, зокрема Верхня Писарівка, Гатище та Варварівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку росіяни вдарили більш ніж по 10 населених пунктах. У тому числі – Фиголівці, Дворічній, Западному, Куп’янську, Петропавлівці та Подолах.

Протягом доби армія РФ завдала одного ракетного та 48 авіаударів. Підсумки вечірньої ракетної атаки Повітряні сили ЗСУ повідомлять пізніше. Вісім разів Україну обстріляли з РСЗВ.

На фронті зафіксували 30 бойових зіткнень.

Читайте також:  Як харків’янам подати заявку на компенсацію за повністю знищене житло

Авіація сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, п’ять складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника”, – перерахували в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Як харків’янам подати заявку на компенсацію за повністю знищене житло (відео)
Як харків’янам подати заявку на компенсацію за повністю знищене житло (відео)
05.08.2023, 18:00
Кажу Сирському: “Можна повільніше?” – Синєгубов про харківську операцію
Кажу Сирському: “Можна повільніше?” – Синєгубов про харківську операцію
05.08.2023, 10:52
Армія РФ атакувала на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ
Армія РФ атакувала на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ
05.08.2023, 18:55
Ворог просунувся біля селища на Луганщині поблизу кордону з Харківщиною – ISW
Ворог просунувся біля селища на Луганщині поблизу кордону з Харківщиною – ISW
04.08.2023, 08:08
Харківщину мінували варвари: до пасток потрапляють досвідчені сапери – ХОВА
Харківщину мінували варвари: до пасток потрапляють досвідчені сапери – ХОВА
05.08.2023, 15:42
Російські війська активізувалися на Куп’янському напрямку: дані ISW
Російські війська активізувалися на Куп’янському напрямку: дані ISW
05.08.2023, 08:01

Новини за темою:

08:27
Обстріли Харківщини: виникли пожежі, обійшлося без жертв
08:01
Російські війська активізувалися на Куп’янському напрямку: дані ISW
07:18
По Харківщині завдали авіаудару. Генштаб повідомив про обстріли за добу
22:53
Синєгубов розповів, як спілкувався з Дудіним після зради 24 лютого
19:07
Генштаб ЗСУ назвав вісім населених пунктів Харківщини, обстріляних РФ

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Армія РФ атакувала на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2023 в 18:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 серпня окупанти з РФ здійснили спроби піти в атаку в районі Ольшани та Синьківки в Харківській області, повідомив Генштаб".