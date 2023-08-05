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РФ вдарила авіабомбою по Харківщині, є поранені та загиблі – Зеленський

Події 22:46   05.08.2023
Оксана Горун
РФ вдарила авіабомбою по Харківщині, є поранені та загиблі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через удар КАБ по центру переливання крові в Куп’янському районі Харківщини є поранені та загиблі.

“Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу”, – написав Володимир Зеленський у телегамі.

Він наголосив, що перемогти терористів із РФ – справа всіх, хто цінує життя.

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Інформації про кількість постраждалих та загиблих через удар авіабомбою по Куп’янському району наразі немає.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2023 в 22:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський заявив, що через удар КАБ по центру переливання крові в Куп’янському районі Харківщини є поранені та загиблі".