РФ вдарила авіабомбою по Харківщині, є поранені та загиблі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через удар КАБ по центру переливання крові в Куп’янському районі Харківщини є поранені та загиблі.

“Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу”, – написав Володимир Зеленський у телегамі.

Він наголосив, що перемогти терористів із РФ – справа всіх, хто цінує життя.

Інформації про кількість постраждалих та загиблих через удар авіабомбою по Куп’янському району наразі немає.