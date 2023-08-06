55-летний мужчина ранен в Купянске на Харьковщине в результате обстрела

5 августа около 16:00 оккупанты в очередной раз били по Купянску, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Повреждены жилые дома и сараи. Ранен 55-летний мирный житель.

5 августа около 20:20 российские военные нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по нежилому помещению в селе Кругляковка Купянского района, произошел масштабный пожар. По предварительным данным, погибли 2 человека, еще 4 — получили ранения.

В результате обстрелов со стороны рф села Петропавловка Купянского района повреждены частные дома. Предварительно обстреляли село из РСЗО «Град».

В селе Тимофеевка Богодуховского района враг обстрелял здания перепелиной фермы. В результате вражеского артобстрела села Гурьев Казачок Богодуховского района повреждены жилой дом и сараи.

Под вражескими обстрелами было также село Чернещина Изюмского района: повреждения получили частные дома.

Прокуроры и следователи полиции зафиксировали последствия вооруженной агрессии рф.