55-летний мужчина ранен в Купянске на Харьковщине в результате обстрела
5 августа около 16:00 оккупанты в очередной раз били по Купянску, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Повреждены жилые дома и сараи. Ранен 55-летний мирный житель.
5 августа около 20:20 российские военные нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по нежилому помещению в селе Кругляковка Купянского района, произошел масштабный пожар. По предварительным данным, погибли 2 человека, еще 4 — получили ранения.
В результате обстрелов со стороны рф села Петропавловка Купянского района повреждены частные дома. Предварительно обстреляли село из РСЗО «Град».
В селе Тимофеевка Богодуховского района враг обстрелял здания перепелиной фермы. В результате вражеского артобстрела села Гурьев Казачок Богодуховского района повреждены жилой дом и сараи.
Под вражескими обстрелами было также село Чернещина Изюмского района: повреждения получили частные дома.
Прокуроры и следователи полиции зафиксировали последствия вооруженной агрессии рф.
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2023 в 12:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 августа около 16:00 оккупанты в очередной раз били по Купянску, сообщила Харьковская областная прокуратура.".