Live
  • Вс 06.08.2023
    • Харьков
  •   +35°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.99
    • 🟢

55-летний мужчина ранен в Купянске на Харьковщине в результате обстрела

Происшествия 12:28   06.08.2023
Оксана Якушко
55-летний мужчина ранен в Купянске на Харьковщине в результате обстрела

5 августа около 16:00 оккупанты в очередной раз били по Купянску, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Повреждены жилые дома и сараи. Ранен 55-летний мирный житель.

5 августа около 20:20 российские военные нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по нежилому помещению в селе Кругляковка Купянского района, произошел масштабный пожар. По предварительным данным, погибли 2 человека, еще 4 — получили ранения.

В результате обстрелов со стороны рф села Петропавловка Купянского района повреждены частные дома. Предварительно обстреляли село из РСЗО «Град».

В селе Тимофеевка Богодуховского района враг обстрелял здания перепелиной фермы. В результате вражеского артобстрела села Гурьев Казачок Богодуховского района повреждены жилой дом и сараи.

Под вражескими обстрелами было также село Чернещина Изюмского района: повреждения получили частные дома.

Прокуроры и следователи полиции зафиксировали последствия вооруженной агрессии рф.

Читайте также: Три пожара произошли в Харьковской области из-за обстрелов россиян

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ракетами С-300 ударили россияне по Харьковщине из района Белгорода – Мельник
Ракетами С-300 ударили россияне по Харьковщине из района Белгорода – Мельник
06.08.2023, 09:28
Харьков атакуют россияне, жители города слышат взрывы
Харьков атакуют россияне, жители города слышат взрывы
06.08.2023, 09:14
Россияне ударили по Холодногорскому району Харькова – Синегубов
Россияне ударили по Холодногорскому району Харькова – Синегубов
06.08.2023, 09:39
Терехов спрогнозировал, сколько жителей будет в Харькове
Терехов спрогнозировал, сколько жителей будет в Харькове
05.08.2023, 09:40
Военные обозреватели намекают на успехи ВСУ на юге Украины
Военные обозреватели намекают на успехи ВСУ на юге Украины
05.08.2023, 20:02
Двое погибли, четверо ранены в результате авиаудара по Харьковщине – Синегубов
Двое погибли, четверо ранены в результате авиаудара по Харьковщине – Синегубов
06.08.2023, 10:02

Новости по теме:

10:02
Двое погибли, четверо ранены в результате авиаудара по Харьковщине – Синегубов
09:39
Россияне ударили по Холодногорскому району Харькова – Синегубов
09:28
Ракетами С-300 ударили россияне по Харьковщине из района Белгорода – Мельник
09:14
Харьков атакуют россияне, жители города слышат взрывы
08:44
Три пожара произошли в Харьковской области из-за обстрелов россиян

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «55-летний мужчина ранен в Купянске на Харьковщине в результате обстрела»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 6 августа 2023 в 12:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 августа около 16:00 оккупанты в очередной раз били по Купянску, сообщила Харьковская областная прокуратура.".