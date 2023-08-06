РФ ударила авиабомбой ФАБ-250 по Харьковщине – погибла 65-летняя женщина
Харьковская областная прокуратура зафиксировала последствия очередных вражеских атак рф по Купянщине.
6 августа около 10:00 враг обстрелял Купянск: ранен 31-летний местный житель.
Приблизительно в 11:20 российские военные совершили артобстрел населенного пункта Путниково Купянского района. Ранения получили 65-летний мужчина и 61-летняя женщина.
Уже в 11:30 враг ударил по селу Подолы Купянского района предварительно управляемой авиабомбой ФАБ-250. Погибла 65-летняя женщина. Ее 66-летний муж с ранениями госпитализирован в больницу.
Во всех обстрелянных населенных пунктах повреждены жилые дома.
Прокуроры и следователи провели первоочередные следственные действия и задокументировали последствия вооруженной агрессии рф.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2023 в 17:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура зафиксировала последствия очередных вражеских атак рф по Купянщине.".