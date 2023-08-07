Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудари та спробу наступу РФ на Харківщині

У ранковому зведенні 7 серпня Генштаб поінформував про ситуацію на фронті та терористичні обстріли росіянами цивільних об’єктів.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Гур’їв Козачок, Стрілеча, Гатище, Потихонове, Одрадне і Бологівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Кіндрашівка, Кучерівка, Куп’янськ та Кислівка“, – перерахували в Генштабі.

Загалом по території України за добу армія РФ завдала 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснила 75 обстрілів з РСЗВ.

На фронті сталося 50 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та чотири – по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника“, – перерахували у зведенні ГШ.