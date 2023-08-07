Наступ на Куп’янському напрямку: ISW не знайшов підтверджень успіхів РФ
Російське Міноборони й так звані “військкори” продовжують приписувати своїй армії певні успіхи на Куп’янському напрямку. Проте доказів немає.
6 серпня окупанти продовжували спроби наступати на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна.
“Генштаб України повідомив, що російські війська без успіху атакували українські сили в районі Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), Вільшани, Синьківки та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної)”, – повідомили аналітики ISW.
Росіяни минулої доби приписали собі просування крізь лінію оборони ЗСУ в районі Вільшани та навіть захоплення Новоселівського.
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“Пов’язаний із Кремлем блогер заявив, що російські сили “рішуче” захопили Новоселівське після кількох місяців боїв і 5 серпня витіснили українські сили з їхніх останніх позицій у західній частині населеного пункту. Військовий блогер стверджував, що за висоти на південь від Новоселівського тривають запеклі бої. ISW поки що не спостерігав візуального підтвердження цих тверджень”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 08:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російське Міноборони й так звані “військкори” продовжують приписувати своїй армії певні успіхи на Куп’янському напрямку. Проте доказів немає".