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Наступ на Куп’янському напрямку: ISW не знайшов підтверджень успіхів РФ

Події 08:03   07.08.2023
Оксана Горун
Наступ на Куп’янському напрямку: ISW не знайшов підтверджень успіхів РФ

Російське Міноборони й так звані “військкори” продовжують приписувати своїй армії певні успіхи на Куп’янському напрямку. Проте доказів немає.

6 серпня окупанти продовжували спроби наступати на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна.

“Генштаб України повідомив, що російські війська без успіху атакували українські сили в районі Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), Вільшани, Синьківки та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної)”, – повідомили аналітики ISW.

Росіяни минулої доби приписали собі просування крізь лінію оборони ЗСУ в районі Вільшани та навіть захоплення Новоселівського.

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“Пов’язаний із Кремлем блогер заявив, що російські сили “рішуче” захопили Новоселівське після кількох місяців боїв і 5 серпня витіснили українські сили з їхніх останніх позицій у західній частині населеного пункту. Військовий блогер стверджував, що за висоти на південь від Новоселівського тривають запеклі бої. ISW поки що не спостерігав візуального підтвердження цих тверджень”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російське Міноборони й так звані “військкори” продовжують приписувати своїй армії певні успіхи на Куп’янському напрямку. Проте доказів немає".